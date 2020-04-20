موديلات أظافر ناعمة بإمكانك تنفيذها خلال الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - يعد تزيين الأظافر خلال الحجر المنزلي فرصة رائعة للترفيه عن النفس وتمرير الوقت بمرح وإيجابية، والحصول في الوقت نفسه على أظافر أنيقة ومميزة. ولهذا السبب، قمنا برصد مجموعة من أجمل موديلات الأظافر الناعمة التي بإمكانك تنفيذها خلال الحجر بكل سهولة، فاختاري من بينها ما يعجبك.



الأظافر المزينة بالنجوم

الأظافر المزينة بالنجوم



تعد الأظافر المزينة بالنجوم من أبرز صيحات الأظافر الرائجة حالياً، فلا تترددي في اعتمادها خلال الحجر المنزلي. اختاري لوناً هادئاً ليكون القاعدة الأساسية لأظافرك، وحين تجف زينيها بملصقات النجوم، على أن تكون بألوان وأحجام مختلفة.

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الأظافر المزينة بالشرائط الذهبية الغليتر

الأظافر المزينة بالشرائط الذهبية الغليتر



إن الأظافر المزينة بالشرائط الذهبية الغليتر هي من أكثر موديلات الأظافر جمالاً وتميزاً، وبإمكانك تنفيذها بكل سهولة في المنزل. في البداية، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع، من ثم ارسمي خطاً طولياً في منتصف الظفر باستخدام المناكير الذهبي الغليتر. بعدها، ضعي طبقة أخرى من المناكير الشفاف اللامع.



الأظافر المزينة بالنقاط البيضاء

الأظافر المزينة بالنقاط البيضاء



إذا كنت تميلين الى البساطة في ما يتعلق بموديلات الأظافر، فلا تترددي خلال الحجر المنزلي في تجربة الأظافر المزينة بالنقاط البيضاء. إذ يكفي أن تضعي طبقتين من المناكير النيود، وبعدها قومي برسم دائرة بيضاء بواسطة طلاء الأظافر الأبيض.

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الأظافر الملونة

الأظافر الملونة



إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة حيوية ومرحة خلال الحجر المنزلي، بإمكانك اعتماد ألوان الباستيل المنعشة والهادئة في تزيين أظافرك. طبقي المناكير بألوان الباستيل المختلفة على أظافرك، بحيث يكون كل ظفر بلون مختلف. وهكذا تحصلين على مظهر أظافر مصقول في الحجر.



الأظافر المرقطة بالألوان الزاهية

الأظافر المرقطة بالألوان الزاهية



من بين موديلات الأظافر الملائمة للحجر المنزلي، والتي بإمكانك تنفيذها بسهولة، الأظافر المرقطة بالألوان الحيوية مثل الأحمر والأصفر والأزرق... ضعي في البداية طبقة من المناكير الشفاف اللامع، وارسمي نقاطاً ملونة باستخدام المناكير الأحمر والأزرق والزهري والأصفر.



الأظافر المزينة بالخطوط الملونة

الأظافر المزينة بالخطوط الملونة



الخطوط الملونة تجعل طلاء الأظافر النيود يضج حيوية وانتعاشاً، لذلك لا تترددي في تزيين أظافرك بها خلال الحجر المنزلي. ضعي في البداية طبقتين من المناكير النيود القريب الى لون البشرة، من ثم زيني أظافرك بخطوط بألوان مختلفة مثل الأزرق والأحمر والأسود...

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