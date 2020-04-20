أقوى خلطات تفتيح المناطق الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - تختلف الطرق التي تعتمدها السيدات للتخلص من مشكلة الشعر الزائد في الجسم، ولا سيما في المناطق الحساسة، إذ أنها تسبب لها ألم وإزعاج عند إزالتها، لذلك تفضل الكثيرا إزالة الشعر عن طريق الحلاقة، الأمر الذي يُسبب جفاف البشرة وتهيّج الجلد واسمراره، ويصبح حينها تفتيح المناطق الحساسة هو الأمر الأهم.



كما أن اسمرار المناطق الحساسة ممكن أن يعود إلى عوامل عدة أخرى، منها احتكاك الجلد، العرق والإفرازات الجلدية، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصيّة بشكل يوميّ، ارتداء ملابس داخليّة بخامات صناعيّة تؤدّي إلى حدوث حساسيّة في الجلد التي تتحوّل فيما بعد إلى بقع داكنة الشعر، إضافة إلى أسباب وممارسات أخرى خاطئة، ما يسبّب حرجاً بالغاً للسيّدة أو الفتاة.

هناك العديد من الوصفات الطبيعيّة التي تساعد على تفتيح المناطق من الجسم ولكن مع ضرورة تجنّب الأسباب التي تؤدّي إلى اسمرارها، من بين هذه الوصفات:

وصفات وخلطات طبيعيّة تساعد على تفتيح المناطق الحساسة

خلطات طبيعية

جل الصبّار

هي وصفة بسيطة لا تتطلّب أيّ إضافات، تعتمد فقط على جل الصبّار أو ما يعرف بالألوفيرا، سواء الطبيعيّ الموجود داخل فروع نبتة الصبّار أو المتوافر في الصيدليّات. يعمل الصبّار على تفتيح البشرة في وقت قياسيّ، فقط قومي بتطبيق كميّة من جل الصبّار على المنطقة الحسّاسة وانتظري لمدّة 20 دقيقة على الأقلّ ومن ثمّ افركيه برفق واشطفيه بالماء الفاتر.

مزيج اللّوز والحليب

هذا المزيج فعّال أيضاً لتفتيح بشرة الوجه، لا يحتوي على أيّ مكوّنات تسبّب تهيّجاً في الجلد، يمكن استخدامه لتفتيح المناطق الحسّاسة أيضاً. تنقع حبّات اللّوز في ملعقتين من الحليب لليلة كاملة، في الصباح سيبدو المزيج عجينة متماسكة، توزّع على المناطق الحسّاسة لمدّة 30 دقيقة ومن ثمّ تشطف جيّداً بالماء الفاتر.

خلطة البيض والسكر لتفتيح المناطق الحساسة

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من السكر.



طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونيْن معًا لتحصلي على مزيج متجانس. ضعي القليل من المزيج على المناطق الحساسة. اتركي الخليط حتى يجف تمامًا. اغسلي مكان المزيج برفق باستخدام الماء الفاتر. كرري استخدام الخلطة مرتين أسبوعيًا لتفتيح المناطق الحساسة.

خلطة البرتقال والزبادي لــتفتيح المناطق الحساسة

خلطة البرتقال والزبادي

المكونات:

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف والمطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.



طريقة التحضير والاستخدام:

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اخلطي قشر البرتقال مع الزبادي جيدًا، ثم أضيفي العسل، واخلطي المزيج مرة أخرى. افردي الخليط على المناطق الحساسة لمدة 15 دقيقة. اشطفي مكان الخليط بالماء البارد. احرصي على تكرار الخلطة مرتين أسبوعيًا.

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خلطة الحليب البودرة وزيت اللوز لـتفتيح المناطق الحساسة في أسبوع

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.



طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب، واخلطيها جيدًا؛ للحصول على عجينة سهلة الاستخدام. وزعي الخليط على المنطقة الحساسة. اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة. اشطفي بالماء الفاتر، واحرصي على تكرار الخلطة 4 مرات أسبوعيًا.

خلطة الجلسرين والعرقسوس لتفتيح المناطق الحساسة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة جلسرين.

ملعقة كبيرة عرقسوس مطحون.



طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونيْن معًا؛ لتحصلي على مزيج متجانس. ضعي القليل من المزيج على المناطق الحساسة لمدة 30 دقيقة. اغسلي مكان المزيج برفق باستخدام الماء الفاتر. احفظي باقي المزيج في الثلاجة لمدة أسبوع. كرري استخدام الخلطة 3 مرات أسبوعيًا لتفتيح المناطق الحساسة.

نصائح لتفتيح المناطق الحساسة بشكل عام عند الحلاقة:

اختيار الشفرة المناسبة: احرصي على استخدام الشفرة المناسبة واللطيفة على بشرتك بحيث تناسب هذه المنطقة الحساسة، وهي الشفرة الخاصة بالسيدات، ولا تقومي بشراء الأنواع العادية. التجهيز للحلاقة: ابدئي بتنظيف منطقة البيكيني جيداً، ثم قومي بتعريضها للماء الدافئ لمدة عشر دقائق، فالماء الدافئ يساعد على تجهيز الجلد لإزالة الشعر بطريقة أفضل وأسهل. التقشير: اقومي بتقشير هذه المنطقة للتخلص من خلايا الجلد الميتة والسماح بإزالة الشعر بطريقة أفضل، وكل ما عليك فعله هو تقشير هذه المنطقة بواسطة مزيج السكر والعسل أو الملح والعسل أو حتى باستخدام منشفة مبللة وفركها بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة. استخدام كريم الحلاقة: احرصي على استخدام كريم حلاقة من النوعية الجيدة بحيث يحتوي على مكونات ترطيب، مثل: زبدة الشيا، زيت الزيتون، ثم ضعي طبقة رقيقة منه لرؤية الشعر جيداً، وتجنبي إزالة الشعر بدون كريم الحلاقة. الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر: قومي بإزالة الشعر بطريقة صحيحة في نفس اتجاه الشعر لتجنب احمرار وتهيج الجلد، واهتمي بالحلاقة بلطف مع تجنب الضغط على البشرة، وبعد استخدام الماكينة في نفس اتجاه الشعر يمكنك استخدامها مرة أخرى بالاتجاه المعاكس لضمان الحصول على حلاقة أنعم. الشطف السريع: قومي بشطف المنطقة بعد انتهاء الحلاقة مباشرة بالماء البارد لتجنب تهيج البشرة، ثم ضعي زيت شجرة الشاي، فهو مطهر طبيعي ومضاد للالتهابات. الترطيب: احرصي على ترطيب هذه المنطقة باستمرار، وخصوصاً بعد الحلاقة بمرطب طبيعي كزيت اللافندر والصبار وزيت الجوجوبا وفيتامين (E)، وابتعدي عن مستحضرات الترطيب التي تحتوي على الكحول لتجنب الالتهابات. تنظيف الشفرة: بعد كل حلاقة، قومي بتنظيف شفرتك بالكحول والماء الدافئ أو الساخن، كما عليك استبدالها بعد استخدامها أكثر من مرة لتجنب نمو البكتيريا وانتقالها إليك عن طريق الحلاقة.

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