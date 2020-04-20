ماسكات طبيعية للشعر... حضريها في الحجر والنتيجة رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - بغض النظر عن مدى روعة الشامبو والبلسم الخاصين بك، فأنت تحتاجين بين الحين والآخر الى تطبيق ماسكات للشعر تعيد إليه اللمعان والحيوية، وتجعله أكثر طولاً وكثافة. وخلال الحجر المنزلي، وفي ظل صعوبة شراء منتجات العناية بالشعر، بإمكانك تحضير أفضل ماسك للشعر باستخدام مكونات طبيعية توفر فوائد مختلفة لجميع أنواع الشعر، سنعرفك الى بعضها في هذا المقال.



أفضل ماسك للشعر الجاف

أفضل ماسك للشعر الجاف



امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند المذاب وملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي وملعقة كبيرة من زيت الأرغان. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة، من ثم طبقيها على شعرك بالتساوي من جذوره وحتى الأطراف. لفي شعرك على شكل كعكة واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وأتبعيه بالبلسم، ثم شطفيه بالمياه الدافئة. قناع الشعر هذا غني بالفيتامين E والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد في ترطيب وتغذية الشعر في الأعماق.

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أفضل ماسك للشعر متعدد المهام

أفضل ماسك للشعر متعدد المهام



امزجي ست ملاعق كبيرة من الزبادي كامل الدسم وثلاث ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي. طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. إن قناع الشعر هذا غني بالبروتين الذي يساعد في تقوية الشعر، وحمض اللاكتيك الذي ينظف الشعر ويساهم في تعزيز دوران خلايا الجلد، ويعمل على الاحتفاظ بالرطوبة داخل خصلات الشعر، فيجعله ناعماً كالحرير. وهو رائع لجميع أنواع الشعر.

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أفضل ماسك للشعر الكيرلي

أفضل ماسك للشعر الكيرلي



اهرسي حبة كبيرة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وملعقة كبيرة من كل من حليب جوز الهند والعسل الطبيعي. حركي المكونات الى أن تحصلي على خليط كريمي. قسمي شعرك الى عدة أقسام وطبقي الخليط عليها من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم وشطفيه بالماء البارد. الشعر المجعد أو الكيرلي الطبيعي يحتاج الى تغذية إضافية، لذلك فإن الأفوكادو والعسل والزيت مكونات طبيعية تعمل على تغذية الشعر المجعد في الأعماق. أما حليب جوز الهند فيرطب الشعر الكيرلي ويساعد في فرده وتنعيمه.



أفضل ماسك لتطويل الشعر

أفضل ماسك لتطويل الشعر



طبقي كمية كافية من زيت الخروع على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، شطفي شعرك بالمياه الدافئة. فزيت الخروع يعمل على تحفيز نمو الشعر بشكل كبير، نظراً الى احتوائه على فيتامين H والأحماض الأمينية التي تعزز الدورة الدموية لفروة الرأس وتغذي بصيلات الشعر وتحميه من التلف والتقصف والجفاف.

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