فيديو.. أسيل عمران: لا أفكر بالحب وطلاقي صفحة وانتهت

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران عن بعض من تفاصيل حياتها الشخصية والعائلية، وطلاقها من زوجها الإعلامي خالد الشاعر، خلال استضافتها، ببرنامج "دبي كروز"، مع الفنانة ميساء مغربي.

"زمان كنت أفكر في تفاصيل في علاقتنا أقول واو أسيل برافو إنك اتحملتيها سواء من طرفه أو من طرفي خليني أكون واقعية إنه كمان اتحمل".. هكذا أشارت أسيل خلال حديثها عن طلاقها من الإعلامي خالد الشاعر.

أسيل عمران عن طلاقها: صفحة وانتهت

وتابعت قائلًة: "الحين نسيت كل التفاصيل ولا أتذكرها يمكن لأن الموضوع خالص صار صفحة وانتهت، وهو ارتبط وأنا كملت في حياتي وكل واحد راح للطريق اللي يتمناه وما عاد الموضوع يعنيلي ونسيت مواقف مرينا فيها".

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وأكدت أسيل عمران أنها لا تفكر حاليًا في الحب وغير مستعدة له لأنها مستقرة في حياتها: "أنا جدًا راضية بحياتي وسعيدة ومستقرة وراضية عن نفسي وبأخطائي وبكل شيء قاعدة أتعلم وأخاف ييجي شخص ما يضيفلي وبحياتي يحرمني من أشياء مو بس مادية ولكن أشياء نفسية وسعادتي، فأنا أخاف الزواج".

وتابعت الفنانة السعودية: "أقصد أن الزواج وعلاقة الحب يا تضيفلي ولسعادتي وراحتي يا بلاها ليس أتعب نفسي ما أنا سعيدة ويوم ييجي الشخص المناسب راح يصير كل الأمور معاه".