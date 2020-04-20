فيديو.. ابنة إبراهيم يسري تحيي ذكرى ميلاده ووفاته بأغنية "منتاش بعيد"

"منتاش بعيد على طول قريب، روحك محوطاني وطيب يا أقرب حد في الدنيا، مهون كل أوجاعي، أنا بشتاق بكل دقيقية في دقيقة وثانية لطبطبتك على دراعي"، كلمات أغنية أهدتها "هنا" ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، من كلمات وألحان وليد الليثي، ومكس مودي منير، إحياءًا لذكرى ميلاد ووفاة والدها.

ظهرت "هنا" خلال مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقتين، من داخل منزلها وهي تتفقد وتسترجع ذكرياتها مع والدها الراحل، وتحرص على مشاهدة ألبومات الصور التي جمعتهما.

وأرفقت "هنا" تعليقًا على مقطع الفيديو التي غنت فيه بصوتها: "حبيبي يوم عيد ميلادك هو اليوم اللي انت مشيت فيه، 5 سنين بتوحشني فيهم كل يوم أكتر، وحشتني.. وحشتني أوي يا أغلى حاجة في حياتي".

وتحل اليوم ذكرى وفاة وميلاد الفنان إبراهيم يسري، الذي ولد يوم 20 أبريل عام 1950، ورحل عن عالمنا في ذات اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ65 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.