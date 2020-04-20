الأمن يفحص فيديوهاتها.. 12 معلومة عن حنين حسام "الهرم الرابع"

لم تمر ساعات على انتشار مقطعها عبر "السوشيال ميديا"، والذي ظهرت من خلاله تدعوا الفتيات بفتح الكاميرات للعملاء، من غرفهن، في مقابل النقود، حتى تحركت الجهات الأمنية المعنية بفحص تلك المقاطع المثيرة.

وقالت مصادر أمنية، إنّ الجهات الفنية المختصة تفحص فيديو بثّته فتاة تدعى "حنين" على تطبيق تيك توك، لتحديد مكان البث وهوية الفتاة، والتحفظ عليها وعرضها على جهات التحقيق.

وأضافت المصادر، أنّ قوات الأمن تحركت بعد ظهور الفتاة في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الفتاة.

من هي حنين حسام؟

- تبلغ من العمر 20 عاما، من مواليد عام 2000.

- من محافظة الجيزة، وطالبة بكلية الآثار، جامعة القاهرة.

- دخلت عالم الفيديوهات على "تيك توك" منذ أكثر من 3 سنوات.

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- استغلت الشهرة على تيك توك، في عرض العديد من المنتجات التجارية عبر حساباتها الشخصية.

- باتت تبث فيديوهات عن الميكب والموضة كابلوجر.

- أصبحت الوجه الدعائي لبعض الإعلانات على منصات السوشيال ميديا.

- لديها أكثر من 700 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

- حققت شهرة كبيرة عبر منصات "السوشيال ميديا"، بسبب جلسات تصويرها المتعددة، وأوضاع تصويرها التي تظهر بها.

- انتقدت مؤخرا الفنانين والفنانات الذين دخلوا عالم التيك توك.

- تطلق على نفسها لقب "هرم مصر الرابع"

- تنشر العديد من مقاطع الفيديو التي تقوم من خلالها بالرقص على الأغاني الشعبية.

- تتحدث بشكل حاد على منتقديها، من خلال التعليقات أو مقاطع الفيديو.

فيديوهات شهيرة لـ حنين حسام

حنين حسام تثير الجدل بالإعلان عن طلب فتيات لتنفيذ فيديوهات "لايف"

وظهرت الفتاة في الفيديو، المنتشر، والمتسبب في تلك الأزمة، قائلة: "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار".