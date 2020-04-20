3 طرق فعالة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة باليدين

يترك الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بشكل عام رائحة كريهة على الطبقة العليا من جلد اليدين، ولا تزال تلك الرائحة بسهولة حتى مع استخدام الصابون والماء لوقت كافي، لذا يقدم لك موقع "هن"، 3 طرق فعالة لإزالة رائحة الأسماك، بحسب موقع "سيرفر".

الماء والنعناع والليمون

انقع نعناع طازج وقطع من الليمون في ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ثم افرك يديك بها قبل أن تغسلها بالماء والصابون، وهو ما يساعد بشدة في التخلص من الروائح الكريهة.

الخل أو الليمون

طريقة أخرى لإزالة رائحة السمك من يديك هي غسلها بعصير الليمون أو الخل.

يفضل بعض الناس بالفعل استخدام الأول من الأخير لأن الخل له رائحة قوية نسبيًا.

ومع ذلك، كلاهما فعال في إزالة رائحة السمك لأنه يحتوي على أحماض تتفاعل مع الأمينات المنقولة من الأسماك إلى جلدك.

هذه الأمينات هي تلك المركبات التي تنتج تلك الرائحة السمكية، فاغسل يديك ببساطة بعصير الليمون أو الخل (أو افرك بعض شرائح الليمون على يديك) ثم اشطفهما بالماء النظيف.

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ويعد الليمون والخل من أكثر الحلول محلية الصنع شيوعًا للتخلص من رائحة السمك باليدين.

رغوة معجون الأسنان

هناك طريقة أخرى للتخلص من رائحة السمك من يديك هي عن طريق تنظيف الطبقة العلوية من جلد يديك أو كشطها باستخدام معجون الأسنان.

يحتوي معجون الأسنان على خصائص كاشطة، وهي نفس الخصائص التي تنظف جميع الأوساخ والبقع التي تتشكل على أسنانك.

لن تتخلص هذه الخواص الكاشطة من الطبقة العليا من جلد يديك فحسب، بل ستتخلص أيضًا من جميع الزيوت فيها.

ببساطة ضع كمية جيدة من معجون الأسنان على راحة يديك ورغي يديك به قبل غسل يديك بالماء النظيف.