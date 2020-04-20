مدته 3 دقائق والأمن يفحصه.. تفاصيل فيديو حنين حسام: "صداقات محترمة ومفيش تجاوزات"

فيديو مدته 3 دقائق، نشرته البلوجر حنين حسام، عبر خاصية "ستوري"، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عُرض جزء منه في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN"، وطلب الإعلامي نشأت الديهي، مقدم البرنامج، القبض على فتاة الفيديو، لأن ما عرضته "تحريض على الفسق"، ليواصل الفيديو إثارة الجدل على مدار اليومين الماضيين، حتى وصل الأمر إلى الجهات الأمنية للتحقيق فيه.

بدأ الجدل بطلب من حنين حسام، التي تلقب نفسها بـ"هرم مصر"، وهي تطلب من متابعيها وخاصة الفيتات عمل فيديو "لايف" على تطبيق "لايكي" مقابل أموال كثيرة، وقالت في الفيديو: "أنا عارفة ان عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض ان حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة"، وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

وأكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولارا لحد 2000 و3000 دولار".

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وقالت في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".

وقالت في الفيديو: "كل البلوجرز، والتيكتوكرز، وكل صحابي اللي عايزين يدخلوا يبعتولي، معلش أنا عندي ضغط كبير جدا، مش هجري ورا كل واحد، اللي عايز يشتغل يكلمني على عيني وراسي، الجروبات دي مش للتعارف والهزار، لو سمحتوا ده جروب شغل، زي البراندات الهزار والضحك برا".

وطالب الإعلامي نشأت الديهي، الذي عرض جزءا من الفيديو في برنامجه، بضرورة القبض على حنين حسام، مشيرا إلى تقديم بلاغات عدة تتهمها بإثارة الفجور، والتحريض على الفسق عبر "السوشيال ميديا".

وبعد الجدل حول الفيديو، قالت مصادر أمنية، إنها تفحص الفيديو، وأنّ قوات الأمن تحركت بعد ظهور الفتاة في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.

وبمجرد انتشار الفيديو، سادت حالة من الجدل والهجوم على "حنين"، واعتبر عدد كبير من المتابعين والمواطنين أنها "تحرض على الفسق".