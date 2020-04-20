فيديو.. هيفاء وهبي تمارس تمارين رياضية مع والدتها: بتحداكم

"اصحي واتحرك".. هكذا حثت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، على ممارسة الرياضة مع أمهاتهم.

نشرت هيفاء وهبي فيديو وهي تؤدي مجموعة من التمارين الرياضية مع والدتها خلال فترة الحجر الصحي المفروضة في مختلف أنحاء العالم، لمواجهة تفشي جائحة كورونا "كوفيد - 19".

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وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو: "اصحى وتحرك واتمرن مع والديك وأقاربك في المنزل خلال هذا الحجر الصحي، يجب مساعدتهم على البقاء نشطين لتعزيز مناعتهم".

وأضافت: "التمرينات الرياضية مع ماما كانت مليانة طاقة وحب وضحك، أنا قبلت تحدي "trainwiththeelders"، أي تمرن مع الكبار"، وطلبت من متابعيها التمرين مع أهاليهم ومشاركة الفيديوهات على إنستجرام معها.

وتفاعل مع هيفاء وهبي كثير من معجبيها ومتابعيها عبر إنستجرام، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "يا عمري الله يخليلك يا رب ويعطيها الصحة وطولة العمر"، و"الله يحميكوا ويحفظكوا كتير مهضومين".