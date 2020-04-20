الامارات | الكمامة في القدس.. في مواجهة كورونا واسرائيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة في القدس.. في مواجهة كورونا واسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضفي فنانون فلسطينيون لمسة تقليدية خاصة على كمامات الوجه المستخدمة للحماية من فيروس كورونا المستجد. ويستخدم عيسى القواسمي وحسام أبو عيشة التطريز بالألوان وكذلك نسيج الكوفية الفلسطينية التي ترمز إلى المقاومة، بلونيها الأبيض والأسود في صنع كمامات فريدة من نوعها.

ويقول أبو عيشة إن الأقنعة التي ينتجونها هي إعلان في الوقت ذاته يثبت "عروبة وفلسطينية القدس".

وعلى الرغم من عدم وجود قوانين تحظر الرموز الوطنية الفلسطينية، كثيراً ما تشن الشرطة الإسرائيلية حملات لقمع أي استعراض علني للرموز الوطنية الفلسطينية، مثل العلم الفلسطيني، في القدس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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