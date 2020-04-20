الامارات | نهاية مأساوية لمشرد نمساوي نام في حاولة القمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لمشرد نمساوي نام في حاولة القمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي مشرد حتفه في النمسا اليوم في أثناء تفريغ صندوق القمامة الذي يبدو أنه نام فيه الليلة السابقة.

وقالت الشرطة إن عامل تفريغ القمامة لم يلحظ المشرد /71 عاما/ بين المخلفات الورقية عند تفريغ الصندوق في عربة الضغط في موقع بالقرب من سالزبورج. وسمع العامل صرخة عندما بدأ يضغط القمامة ثم استدعى الشرطة ولكن لم يتسن إنقاذ الرجل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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