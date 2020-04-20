صيحات موضة رائعة اعتمديها هذا الموسم بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي

صيحات موضة ربيع وصيف 2020 تجمع بين الكثير من الأفكار الرائعة، وعلى الرغم من انتظار حلول الموسم بفارغ الصبر لاعتمادها، إلّا أنّ، ويا للأسف، أُلزمنا بالحجر المنزلي، وبالتالي لم تتاح الفرصة لنا بعد لاعتمادها. ففي هذه الفترة، يمكننا اعتماد بعضها، من خلال اختيار ملابس وأكسسوارات مريحة تعزّز الإيجابية في النفس، نواكب من خلالها بعض الصيحات. ، ولكن تبقى أخرى مخصّصة لإطلالات لخارج المنزل.



نعلم جميعًا أنّ هذه الفترة ستمرّ، إذًا عليكِ أن تتّبعي نصائح موضة لتضمني الحفاظ على روعة إطلالتكِ بعد انتهائها . وكم ستكونين محظوظة هذا الموسم، فالصيحات الرائجة ستأسر قلبكِ وتجعلكِ محطّ الأنظار، ومهما كان ذوقكِ، ستجدين من بينها ما يعجبكِ، إذ حرص المصممون على تقديم ما يحاكي مختلف الأذواق. فتعرفي على صيحات موضة رائعة لتعتمديها هذا الموسم بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي.



بدلات الجينز لإطلالة لم تعتمديها سابقًا

ما رأيك بنقل إطلالتكِ إلى مستوى مختلف كليًّا بعد انتهاء فترة العزل المنزلي؟ بدلات الجينز هي خيار مثالي لذلك، وقد برزت بتصاميم لافتة جدًّا على منصّات عروض الأزياء. فدار Antonio Marras قدّمها بتصميم رائع، شورت واسع إلى ما بعد الركبة، مع بلايزر ضيّقة عند منطقة الخصر، وقد ازدانت القطعتان بتطريزات لافتة للورود. كذلك، برزت بتصميم جميل في مجموعة Philosophy di Lorenzo Serafini، ومن بينها بدلة تشمل سروالًا من الجينز وجاكيت بصيحة الأكمام المنفوخة، ازدانا بحبوب اللؤلؤ.

تميّزي بحيوية مع الفساتين المطّبعة

زيّنت الطبعات والرسومات الملابس بمختلف قصّاتها، وعلى رأسها تلك المستوحاة من الأزهار، كما في فساتين Badgley Mischka، ونقاط البولكا التي رافقت فساتين Carolina Herrera. هذه الصيحة ستبعد الملل عن إطلالاتكِ، فنسّقيها مع أجمل تصاميم الأحذية الصيفية، والفتي الأنظار بروعتكِ.

تجرأي واعتمدي الأكتاف المنفوخة

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بعد ترأسها صيحات الموضة الرائجة في شتاء 2020، تشقّ الأكتاف المنفوخة طريقها إلى الصيف أيضًا، فترافق مختلف الأزياء لتمنحكِ الرقيّ والفخامة. لقد رصدنا هذه الصيحة في عدّة مجموعات، مثل Alice + Olivia، ومجموعة Erdem، حيث برزت بروعة من خلال الألوان المنعشة أو النقشات التي تزيّنت بها.

تألّقي بالملابس المعدنية اللامعة

تألّقي بالملابس المعدنيّة اللامعة، فهي رائعة وتزرع البهجة في قلبكِ بعد قضائكِ أسابيع وأيام في المنزل. فهذه اللمسات المذهلة، رافقت قطع الملابس على أنواعها، مثل السراويل الواسعة كما مع Emporio Armani، والفساتين الطويلة بقصّات محتشمة كمثل التي قدّمها Marc Jacobs . إنّها من الملابس التي تجذب الأنظار إليكِ، فلا تتردّدي في تنسيقها.

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