فساتين قصيرة اختارتها النجمات العربيات لإطلالة مميزة

تحاول النجمات العربيات أن يراعين في اطلالاتهنّ العادات والتقاليد الشرقية، وفي الوقت ذاته يتّبعن أيضًا صيحات الموضة الرائجة، والتي من الممكن أن يجدها البعض غير مناسبة للوطن العربي، ومنها الفساتين القصيرة التي كانت إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا كثيرات من النجمات قد اعتمدنَ هذه الموضة، فهل بالغنَ بالجرأة؟

في الحقيقة أنّ الموضوع نسبي ويعود بشكل أساسي الى تصميم الفستان القصير الذي اختارته النجمة، فعلى سبيل المثال شاهدنا نجوى كرم مؤخرًا، وقد اختارت فستانًا قصيرًا من "ايلي صعب" Elie Saab وصل طوله إلى حدّ الركبة، مع أكمام طويلة وقصة واسعة، وقد بدت اطلالتها فيه غاية في الأناقة، وكذلك الأمر بالنسبة لاطلالة سيرين عبد النور، حيث وبالرغم من اختيارها فستانًا قصيرًا، نسقت معه جوارب نسائية باللون الأسود، وكذلك جزمة طويلة وصلت أعلى حد الركبة، وبذلك فقد خلقت توازنًا في اللوك.

أما نادين نجيم فقد شاهدناها مؤخرًا باطلالة مبالغ بها في فستان أسود قصير، مكشوف عند منطقة الصدر والظهر أيضًا، وهذا ما جعل التصميم غير أنيق. وكذلك الأمر بالنسبة لاطلالة هيفاء وهبي في فستان قصير جدًّا من الدانتيل والترتر الأحمر، وربما لو كان لون الفستان أسود أو لونًا داكنًا لكان اللوك بدا أكثر هدوءًا.



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