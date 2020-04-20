أجمل فساتين نجوى كرم و3 موديلات تناسب القصيرات

تشكل نجوى كرم مصدر وحي للقصيرات، حيث تنجح دائمًا في اعتماد ما يناسبها من فساتين السهرة، فتختار موديلات تساهم في إطالة القامة، اكتشفي الحيل التي تتبعها والتصميمات التي تتمسك بها النجمة اللبنانية، واستوحي منها لاطلالة أنيقة في المناسبات المهمّة.

فساتين نجوى كرم بموديل حورية البحر

تتمسك النجمة نجوى كرم بفساتين السهرة المصممة بقصة حورية البحر Mermaid dresses والتي تشتهر بكونها من الموديلات التي تمنح القامة مدًى أطول، أحببنا اطلالاتها بفساتين مواطنها اللبناني رامي قاضي Rami Kadi والذي قدم لها فساتين مغلفة بالترتر الملون، مصممة بأكمام طويلة وذيل طويل، وكالعادة لم تخلو اختيارات النجمة الشهيرة من الفساتين المميزة بالألوان النيون الصارخة Pop colorsوالتي انسجمت بشكل كبير مع لون بشرتها السمراء، وأغلبها حمل توقيع المبدع نيكولا جبران Nicolas Jebran.



فساتين مزينة بشق على الجانب من نجوى كرم

اتّبعي حيلة النجمة نجوى كرم التي تساعدها في إبراز طول القسم السفلي من قامتها، باعتماد صيحة فساتين السهرة المزينة بشق على أحد الجانبين، استوحي من اطلالتها المميزة بالفستان الفوشيا الـ Halter top من توقيع رامي قاضي Rami Kadi، كذلك الفستان الأخضر ذي الكتف الواحدة One Shoulder dress من توقيع رولان موريت Roland Mouret.

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نجوى كرم وفساتين السهرة بقصة A Line

بعيدًا عن فساتين حورية البحر التي كانت السبب في اتهام نجوى كرم بالاطلالات المتكررة من شدة تمسكها بها، حاولت النجمة اللبنانية في 2020إضفاء بعض التغيير على ستايلها، بتبنّي صيحة الفساتين الـ A line والتي اختارتها بقصات متنوعة، فأحببنا الفستان الديكولتيه المؤلف من طبقات من توقيع رامي قاضي Rami Kadi، كذلك الفستان الوردي المزود بكاب طويل والمزدان بتطريز عمودي، والذي تألقت به في حفل موسم الرياض.

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