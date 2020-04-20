أفضل خلطات تبييض الجسم للعروس

تحتاج العروس قبل الزفاف إلى استخدام العديد من لتبييض الجسم، للظهور ببشرة أكثر نعومة وجمالاً ليلة الزفاف.

وهناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، لتبييض جسم العروس قبل الزفاف.

خلطة الليمون والنشا

مكونات الخلطة:

2 ليمونة متوسطة الحجم

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة تحضير الخلطة

1-إغلي الليمون في الماء لمدة 20 دقيقة.

2-إهرسي الليمون مع الماء المتبقي جيداً داخل الخلاط.

3-ضعي ملعقة كبيرة من النشا على الليمون المهروس.

4-ضعي القليل من زيت الورد على الليمون والنشا للحصول على خليط متماسك.

5-ضعي الوصفة على جسمك لمدة نصف ساعة، وذلك بعد الاستحمام مباشرة.

6- قومي بفرك الماسك جيداً، لإزالة الجلد الميت، حيث يحتوي الليمون الذي يُستخدم في هذا الماسك على فيتامين C الذي يتميز بقدرته على تفتيح لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.

7-اغسلي جسمك جيداً بالماء وصابون الاستحمام، ثم قومي بتدليكه جيداً بالكريم المُرطب.

خلطة قشر الرمان والزبادي

-قشور ثمرتين من الرمان.

-ملعقة صغيرة من الزبادي

-5 قطرات من زيت اللوز

طريقة تحضير الخلطة

جففي قشر الرمان في الشمس لمدة 48 ساعة، ثم قومي بطحنه جيداً.

أضيفي قشر الرمان المطحون إلى الزبادي وزيت اللوز.

ضعي الماسك على جسمك وانتظري حتى يجف تماماً، ثم قومي بفركه بهدوء.

أزيلي الماسك بالماء الفاتر.

كرري استخدام هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، للحصول على لون بشرة أفتح درجتين على الأقل خلال فترة قصيرة جداً، نظراً لقيام الرمان واللوز بإزالة الجلد الميت من البشرة، والفيتامينات والأحماض التي يحتوي عليها الرمان على تفتيح البشرة

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خلطة القهوة وزيت جوز الهند

مكونات الخلطة

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة من زيت جوز الهند، بعد تجميده داخل الثلاجة.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير الخلطة

1-امزجي القهوة وزيت جوز الهند وبيكربونات الصوديوم جيداً داخل وعاء صغير.

2-ضعي الخليط على جسمك بعمل مساج على شكل حركات دائرية، وكرري المساج عدة مرات خاصة في المناطق الداكنة المُراد تفتيحها، مثل الكوعين والركبتين وبين الساقين، واستمري في التدليك بشكل متواصل لمدة 10 دقائق.

3-اغسلي جسمك بالماء الدافئ، وبعد تجفيفه جيداً ضعي الكريم المُرطب للحصول على بشرة أكثر نعومة وجمالاً.

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