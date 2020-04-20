مايكل كورس في كبسولة رمضانية

في كل عام، يحرص المصمم الأميركي المخضرم مايكل كورس على إطلاق كبسولة خاصة تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك. وتتكون هذا الموسم من مجموعة من الأزياء المحتشمة والاكسسوارات المصممة خصيصاً للشهر الفضيل وتتألف من 17 قطعة.

تتميز هذه الكبسولة المتميزة التي تأتي جزءاً من تشكيلة Michael Kors لربيع وصيف 2020، بأنها تحقق توازناً مثالياً بين الأناقة والاحتشام، بقصّة قفطان وشيفون يجعلان الفستان متناغماً مع الرسومات الزهرية الناعمة. ويستكمل الوشاح الملون الإطلالة الرائعة، في حين تضفي الصنادل الجديدة التي تحمل اسمي (أنطونيا وتاشا) لمسة إضافية من الرقي.

وعندما يتعلق الأمر بحقائب اليد، فإن حقيبة العلامة التجارية (غريس) المزودة بقفل، وحقائب الكتف (ويتني وسيسي) الأكثر مبيعاً، يتم تقديمها بألوان الذهبي والوردي الناعم والمرجان الزاهي.

هدية مثالية

يشكل طقم (ماكي) المتكون من ساعة ثنائية اللون مع سوار ذهبي متناسق، ميزة إضافية تزين الكبسولة. وتتميز الساعة بقرص بحري مع زخرفة سماوية، في حين يتميز السوار بعدة نجوم مرصوفة بشكل رائع. أما العلبة الخارجية فتأتي مزيّنة بعبارة "رمضان كريم"، وهو ما يجعلها الهدية المثالية لكي تتمنى شهراً مباركاً لأحبائك.

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