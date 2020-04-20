تعرّفي إلى رسمة الحواجب المثالية لشكل وجهك مع بنفت كوزمتكس

بصفتنا خبراء الحواجب، نحن نؤمن بأنّ شكل حاجبيك قادر على تغيير إطلالتك بالكامل. وبالتالي، تساهم رسمة الحواجب التي تتناسب مع شكل وجهك في تعزيز جمالك الطبيعي، بالإضافة إلى تحديد زوايا وجهك وتحقيق التوازن بين كافة ملامحك! وتماماً مثل مستحضرات التجميل، لا وجود للون أو شكل أو قوام واحد يناسب الجميع. لذا من المهم أن تحدّدي رسمة الحواجب المثالية لشكل وجهك!



الوجه الدائري:

Precisely, My Brow Pencil

يتّسم شكل الوجه الدائري بعظمتي خدّين عريضتين وذقن مقوّس وعادة ما يكون الطول والعرض متعادلين. وبالتالي تُعتبر الحواجب المقوّسة مثالية للوجه الدائري. فالحواجب المدوّرة تجعل الوجه الدائري أكثر استدارة حتى، في الوقت الذي ترفع فيه الحواجب المقوّسة شكل الوجه وتمنحه بعداً أكبر. ما عليك سوى استخدام قلم تحديد حواجب فائق الدقة مثل Precisely, My Brow Pencil لتحديد تقوّس حاجبيك والقيام بلمسات شبيهة بمظهر الشعيرات الطبيعي عند ذيل الحاجب لتعزيز طول الوجه.

الوجه البيضاوي:

إذا كان جبينك وذقنك يتمتّعان بالعرض ذاته تقريباً، فشكل وجهك هو بيضاوي. تليق بك غالبية أشكال الحواجب إذا كان وجهك بيضاوي الشكل! لذا يجب أن تركّزي على أن تكون زاوية الحاجب ناعمة لتتناسب مع ملامح وجهك الناعمة. المهم هو أن تركّزي على كثافة حاجبيك، فإذا كنت تتمتّعين بجبين أعرض وعينين وشفتين أكبر، عليك أن تحققي التوازن بين ملامح وجهك من خلال التألق بحاجبين أكثر كثافة. أما إذا كانت ملامحك أصغر، فأنصحك بشكل الحاجبين الرفيعين.



الوجه على شكل قلب:

إذا كان جبينك أعرضَ الملامح في وجهك وذقنك رفيعاً ومدبباً، فلا شكّ أنّك تتمتعين بوجه على شكل قلب. وبالتالي، يجب ألاّ تبالغي في رسم حاجبيك وتحديدهما للتخفيف من عرض الجبين. يكفي أن ترسمي تقوّساً دائرياً ناعماً من خلال ملء الحاجبين بتمريرات خفيفة. استخدمي بودرة ناعمة لملء الحاجبين مثل Foolproof Brow Powder لتحصلي على النتيجة المرجوّة. ثمّ غمّسي اسفنجة الدمج في اللون الأفتح واملئي حاجبيك من المقدّمة وصولاً إلى التقوّس. بعد ذلك، استخدمي اللون الأغمق لإبراز التقوّس ومنح الحاجبين تدرجاً طبيعياً من التقوس وصولاً إلى الذيل. فالحاجبان الناعمان هما الحل الأمثل للوجه الذي يتخذ شكل قلب.

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الوجه المربّع:

جل الحواجب الملوّن Ka-BROW! Eyebrow Cream-Gel Colour

ينفرد شكل الوجه المربّع بخطّ فك مزوّى وبملامح بارزة ومحدّدة. لذا يحتاج الوجه الذي يتمتع بملامح بارزة إلى حاجبين كثيفين ومقوّسين لتحقيق التوازن بين ملامح الوجه والتقليل من حدّتها. يجب أن يكون تقوّس حاجبيك بارزاً للحفاظ على شكل وجهك الطبيعي ولتعزيز طوله. لذا يكفي أن تبرزي تقوّس الحاجبين مع جل الحواجب الملوّن Ka-BROW! Eyebrow Cream-Gel Colour للتخفيف من بروز خطّ الفكّ.

الحلّ أصبح بين يديك! وأنا واثقة بأنك ستتألقين بحاجبين مثاليين ورائعين بعد أن أصبحت تعلمين أيّ رسمة حواجب هي الأنسب لشكل وجهك!

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