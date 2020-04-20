تجذب الأحذية ذات الكعب العالي الكثيرات، ولكن يستدعي انتعال هذه الأحذية الالتزام بقواعد الإتيكيت الآتية، القواعد التي تطلعك عليها

اتيكيت المشي بالكعب العالي

لا يدخل الإتيكيت في تصميم الحذاء ذي الكعب العالي، وإنَّما لارتدائه أصول يجب مراعاتها، أهمّها:

• المشي بطريقة صحيحة عند انتعاله: القدمان مستقيمتان والظهر مشدود، مع البعد عن التأرجح في أثناء السير.

• يجب الانتباه إلى تجنّب اظهار كعبي الحذاء، في أثناء الجلوس، وعند الرغبة في عقد الرجلين، يجب الامتناع عن تحريكهما.

• يستدعي كلُّ حذاء العناية به، لناحيتي النظافة واللمعان.

• يجدر ارتداء الكعب العالي في المناسبات التي تستدعي ذلك، مع الابتعاد عن الأمر في أثناء زيارة مريض في المشفى.

• يُفضَّل تحقيق التناسب ما بين الزيِّ والحذاء؛ إذا كان اللباس رسميًّا، يجب أن يتراوح طول كعب الحذاء من 8 إلى 10 سنتيمرات.

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• يُنصح باقتناء حذاء رسميّ مغلق من الأمام للمناسبات الرسميّة.

• يجدر الانتباه إلى أن تكون حال الحذاء جيِّدة، فلا يصدر صوتًا مزعجًا عند طرق الأرض.

• يُستحسن الانتباه إلى ارتداء حذاء يتناسب وطول الشريك، تلافيًا لأن تتسبَّبي بالإحراج له.

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