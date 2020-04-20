فن الإتيكيت عند التسوق في السوبرماركت

فن الإتيكيت هو علم آداب السلوك والمعاشرة في الحياة اليوميَّة، علمًا بأنّ فن الإتيكيت يحمي صاحبه من الهفوات والإساءات للآخرين.

قد تتردّدين بشكل متواصل على "السوبرماركت" لابتياع حاجاتك المنزلية، وغالبًا ما يكون هذا المكان مزدحمًا بالناس، ولذا يترتّب عليك أن تكوني على علم بالآداب العامة الخاصّة به، والتي توضحهاعليهافي ما يلي:



- يجب الحرص على أن يكون مظهرك لائقًا، والبُعد عن ارتداء الملابس المُبالغ بها.

- يُستحسن عدم دخول "السوبرماركت"، وفي يدك أنواعًا من المأكولات، تفاديًا لسماع تعليقات أنت بغنى عنها.



- لا يجب الوقوف لمدّة طويلة بعربة التسوّق أمّام الرفوف المليئة بالسلع، ولا بدّ من تجنّب ركن عربة التسوّق في منتصف الممرّات كي لا تعيقي حركة الآخرين.

- من الضروري أن ترك مسافة بينك وبين المتسوّق الاخر، وفي حال حدوث اصطدام بالعربات يجب التحلي بالألفاظ المهذبة اللائقة، مثل "عفوًا".

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- إذا كان برقفتك أحد أولادك، يجب الإمساك يبده وعدم الإغفال عنه كي لا يسبّب الفوضى.

- يُفضّل تجنّب لمس أواني الزجاج القابلة للكسر.

- لا يجب رمي الأوراق، في داخل العربة أو على الأرض.

- وفي حال غيّرت رأيك بشأن منتج ما، يجب ردّه لمكانه المناسب.

- يمكن الردّ على المكالمات الهاتفيّة، ولكن بصوت خافت.



- وعند دفع الحساب، خصوصًا عندما يكون هناك ازدحام على الصندوق، يجب التحلي بالصبر حتى يأتي دورك.

ومن اللائق أن تفسحي المجال للمتسوّق الذي يمتلك عددًا قليلًا من السلع.

- يجب إعادةعربة التسوّق إلى مكانها، عند مغادرة "السوبرماركت".

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