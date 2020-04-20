خلطة لصفاء الوجه من أول مرة للعروس

مع اقتراب فصل الصيف، تواجه الكثير من العرائس مشكلة التعرض للشمس بشكل يومي، نظراً لاضطرارهن إلى الخروج من المنزل يومياً لإنهاء تحضيرات حفل الزفاف، وهو ما ينتج عنه تعرض وجه العروس لحروق الشمس، أو ظهور البقع الداكنة به.

وتوجد خلطات رائعة لصفاء الوجه وتوحيد لون البشرة من أول مرة للعروس، تقدمها لكي" في السطور التالية:



خلطة الصبار ودقيق الأرز

يقوم جل الصبار بترطيب البشرة وتوحيد لونها نظراً لمكوناته المُضادة للأكسدة، كما يقوم دقيق الأرز فيقوم بإزالة الجلد الميت والشوائب، لذلك فإن إضافة المُكونين معاً واستخدامهما كماسك على البشرة يعمل على توحيد لونها وصفاء الوجه من أول مرة للعروس.

ولتحضير خلطة الصبار ودقيق الأرز، اتبعي الخطوات التالية:

1-إطحني 2 ملعقة من الأرز بأدوات الطحن المنزلية.

2-أضيفي إلى الأرز المطحون (دقيق الأرز) 2 ملعقة من جل الصبار.

3-إمزجي المكونات جيداً للحصول على خليط متماسك.

4-ضعي الخلطة على وجهك وقومي بفركها بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، وستحصلين على وجه صافي من أول مرة.

ولنتائج أكثر فعالية، يمكنك تكراراستخدام هذه الخلطة كل مساء لمدة أسبوع، لتفتيح بشرتكِ درجتين على الأقل قبل حفل زفافكِ.

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خلطة الشوفان والزبادي والعسل

تعمل هذه الخلطة على تفتيح البشرة وصفاء وجه العروس من أول مرة، نظراً لاحتوائها على الزبادي الذي يساعد في التخلص من الندبات وتصبغات الجلد وخلايا الجلد الميت، أما الشوفان فيقوم بتصغير حجم المسام وتقليل كمية الدهون التي تتجمع داخلها، إضافة إلى احتوائه على الدهنية الهامة التي تحتاجها البشرة مثل أوميجا 3.

كما تحتوي هذه الخلطة على العسل المُكون من الأحماض العضويّة كحمض الجلوكونيك الذي يساعد في التخلّص من حب الشباب وعلاج حروق الشمس.

طريقة تحضير خلطة الشوفان والزبادي والعسل

1-أضيفي ملعقة كبيرة من الشوفان بعد طحنه، إلى ملعقة كبيرة من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من العسل.

2-إمزجي الخليط جيداً للحصول على مزيج متجانس.

3-طبقي الخلطة على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك جيداً بالماء البارد.

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