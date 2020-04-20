جينيفر لوبيز بفستان الزفاف هل تزوجت

انتشرت العديد من الصور للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بفستان الزفاف، فهل تزوجت من خطيبها ألكس رودريجز أم ماذا؟ إليك التفاصيل والصور ومن صمم لها فستان زفافها؟



جينيفر لوبيز بفستان زفاف فخم

شوهدت النجمة جينيفر لوبيز في مدينة نيويورك ورصدتها عدسات الكاميرا وهي تتنقل مرتدية فستان زفاف فخم دون مرافقة خطيبها ألكس رودريجز. وفي تفاصيل الخبر يبدو أم النجمة العالمية ستتزوج خلال أحداث فيلمها الجديد Marry Me. وبدت جينيفر لوبيز عروساً بغاية الأناقة بفستان صممها اللبناني زهير مراد.



جينيفر لوبيز عروس موسم 2020

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علقت النجمة جينيفر لوبيز سابقاً أنها ستتزوج رسمياً من خطيبها ألكس رودريغز في العام 2020، وهي تتحضر ليومها الكبير بكل تفاصيله. أما عن إطلالتها في فيلمها الجديد فقد اختارت فستاناً منفوشاً ومطرزاً بشكل فخم ومميز بالورود الذهبية وأكملت إطلالتها بطرحة مميزة غطت رأسها بالإضافة إلى اكسسوار زين مقدمة شعرها.

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