القاهرة - لايف ستايل
انتشرت العديد من الصور للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بفستان الزفاف، فهل تزوجت من خطيبها ألكس رودريجز أم ماذا؟ إليك التفاصيل والصور ومن صمم لها فستان زفافها؟
جينيفر لوبيز بفستان زفاف فخم
شوهدت النجمة جينيفر لوبيز في مدينة نيويورك ورصدتها عدسات الكاميرا وهي تتنقل مرتدية فستان زفاف فخم دون مرافقة خطيبها ألكس رودريجز. وفي تفاصيل الخبر يبدو أم النجمة العالمية ستتزوج خلال أحداث فيلمها الجديد Marry Me. وبدت جينيفر لوبيز عروساً بغاية الأناقة بفستان صممها اللبناني زهير مراد.
جينيفر لوبيز عروس موسم 2020
علقت النجمة جينيفر لوبيز سابقاً أنها ستتزوج رسمياً من خطيبها ألكس رودريغز في العام 2020، وهي تتحضر ليومها الكبير بكل تفاصيله. أما عن إطلالتها في فيلمها الجديد فقد اختارت فستاناً منفوشاً ومطرزاً بشكل فخم ومميز بالورود الذهبية وأكملت إطلالتها بطرحة مميزة غطت رأسها بالإضافة إلى اكسسوار زين مقدمة شعرها.
قد يهمك أيضا:
8 نجمات في الفستان نفسه من أليكس بيري
اكسسوارات شعر حمراء لعام 2020
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز بفستان الزفاف هل تزوجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.