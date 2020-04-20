نقوش الثعبان الاختيار المقبل للنجمات بعد "النمر"

شهدت نقشة جلد النمر عودة قوية خلال موضة صيف 2020ومن المنتظر أن تستمر إلى الخريف والشتاء، وزادها ثقة أنها كانت اختيار كثير من النجمات العالميات والعرب أيضاً، مثل هيفاء وهبي ومايا دياب ونيكول سابا.

ويبدو أن هناك منافس جديد للنمر، بدأ يظهر في الأفق وتباركه النجمات أيضاً، وهو نقوش جلد الثعبان، فبعد أن كان اختياراً أنيقاً مقتصراً على الحقائب والأحذية، بدأ يأخذ مكانة بين الأقمشة المطبعة بنقوش الحيوانات، ورغم أنه اختيار جريء كان يشوبه بعض السوقية أحياناً، إلا أن دور الأزياء الكبرى تمكنت في أن تضعه في مكانة جديدة وتخلق له عهد جديد وسط الأزياء النسائية.

فخرجت دار فيرساتشي خلال عروض أسبوع ميلانو بإطلالة كاملة ظهرت بها العارضة ستيلا ماكسويل مرتدية قبعة وقميص وشورت وشنطة يد بنقوش الثعبان، ثم حذت حذوها دار بالمان Balmain والتي وقعت إحدى الإطلالات الأنيقة للنجمة سيلين ديون، حيث اختارت معطف وبوت طويل بنقشة جلد الثعبان، ثم بدأت هذه الصيحة تأخذ منعطفاً جديداً نحو مزيد من الرواج عندما أصبحت متوافرة لدى علامات مثل زارا Zara وتوب شوب Topshop.



نجمات الموضة العرب يعتمدن صيحة نقوش الثعبان

سيلين ديون وإطلالة ملفتة

ولن تمر صيحة إلى المجتمع العربي إلا بمباركة نجماته، ويبدو أن صيحة نقوش الثعبان سترى رواجاً كبيراً بعد أن اختارتها عدد من أيقونات الموضة، فأطلت النجمة اللبنانية جيسيكا قهواتي ببدلة كاملة من نقشة الثعبان بتوقيع علامة توم فورد Tomford، أما المدونة دانه الطويرش فاختارت فستان من زارا يتميز بنقشة الثعبان مع خامة الساتان، أما المدونة علا فرحات فذهبت لبنطلون وقميص من نفس النقشة.



اختيار كيم كاردشيان

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وأخيراً جاء اختيار نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان لـ نقشة الثعبان بمثابة بوابة المرور نحو مزيد من الشعبية. اختارت كيم إطلالة كاملة من رأسها حتى أخمص قدميها من نقوش الثعبان ولكنها مزجت بين درجتين مختلفتين من البيج لمزيد من التميز والأناقة.

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