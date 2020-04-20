موضة تعود من التسعينيات وتصبح هوس النجمات الجديد

في كل موسم تميل النجمات إلى موضة معينة، وتسيطر على اطلالاتهنّ بشكل ملحوظ ولافت، وأحيانًا تكون هذه الموضة أنيقة ومميزة، وأحيانًا تكون قبيحة ولا تمت للأنافة بصلة، ومؤخرًا لاحظنا عودة موضة من التسعينيات سيطرت على اطلالات النجمات العالمية، وأصبحت هوسهنّ الجديد.

موضة الشورت المطاطي الضيّق تسيطر على منصات العروض:

موضة الشورت المطاطي الضيق، أو كما تسمى بالـ cycle short، عادت من التسعينيات وبقوة لتسيطر على موضة هذا الموسم، وعلى مختلف منصات عروض دور الأزياء العالمية، وأيضًا على اطلالات النجمات، وقد لاحظنا أنهنّ نسقنها لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال أيضًا، وإليكِ بعض الأمثلة:

كيم كارداشيان تعشق الشورت المطاطي:

كيم كارداشيان من أشد المعجبات بالشورت المطاطي، وقد شاهدناها به في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، مثل هذه الاطلالة التي اختارتها مؤخرًا على السجادة الحمراء، ونسقت فيها الشورت القصير مع سترة بليزر طويلة، وصندل بكعب عالٍ باللون البيج.

كيندال جينر في لوك عصري بالشورت المطاطي:

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اختارت “كيندل جينر” Kendall Jenner في هذا اللوك، شورت مطاطيًّا قصيرًا، مع سويتر فضفاضة باللون الأسود، وحذاء كاحل بكعب عالٍ مع مقدمة مدببة وحقيبة يد قماشية.

بيلا حديد في لوك لافت في الشورت المطاطي:

أما بيلا حديد Bella Hadid فقد اختارت "لوك" جمع بين الأناقة والعصرية في الشورت المطاطي، حيث نسقته مع سترة طويلة باللونين الأسود والأبيض، وحذاء كعب من الجلد، وحقيبة بتصميم شبابي، وأكملت اللوك باكسسوارات مميزة.



ما رأيكِ بموضة الشورت المطاطي التي عادت من التسعينيات، شاهدي الصور وأخبرينا.

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