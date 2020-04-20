خلطة طبيعية لصبغ الشعر في البيت باللون النحاسي

يعتبر اللون النحاسي بدرجاته المتعددة من أبرز صيحات الموضة لهذا الصيف وأجمل ألوان الصبغات ، وإذا كنت ترغبين في إطلالة مميزة وتغيير جديد، ننصحك بتجربة هذا اللون على شعرك في المنزل بطريقة طبيعية من دون تعريض الشعر للأذى ، إليك طريقة صبغ الشعر في البيت باللون النحاسي بمكونات طبيعية .

طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي

المكونات:

كوب حناء صغير

علبة سفن أب صغيرة

5 ملاعق كبيرة كركم

ماء مغلي للعجن



طريقة التحضير والاستخدام:

تخلط جميع المكونات جيدًا في وعاء مناسب ما عدا عصير الليمون.

يترك الخليط يتخمر لمدة 4 ساعات.

يضاف عصير الليمون بعد التخمير ويفرد الخليط على الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات للحصول على نتائج مضمونة.

يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك



صبغ الشعر باللون الكستنائي

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المكونات:

كوب صغير حناء

علبة زبادي

3 ملاعق كبيرة خل التفاح

ملعقة كبيرة عصير الليمون

مغلي البابونج للعجن



طريقة التحضير والاستخدام:

تخلط جميع المكونات جيدًا في وعاء مناسب ما عدا عصير الليمون.

يترك الخليط يتخمر لمدة 4 ساعات.

يضاف عصير الليمون بعد التخمير ويفرد الخليط على الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات للحصول على نتائج مضمونة.

يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

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