خلطة طبيعية لصبغ الشعر في البيت باللون النحاسي

القاهرة – لايف ستايل
يعتبر اللون النحاسي بدرجاته المتعددة من أبرز صيحات الموضة لهذا الصيف وأجمل ألوان الصبغات ، وإذا كنت ترغبين في إطلالة مميزة وتغيير جديد، ننصحك بتجربة هذا اللون على شعرك في المنزل بطريقة طبيعية من دون تعريض الشعر للأذى ، إليك طريقة صبغ الشعر في البيت باللون النحاسي بمكونات طبيعية .
طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي
المكونات:
كوب حناء صغير
علبة سفن أب صغيرة
5 ملاعق كبيرة كركم
ماء مغلي للعجن
طريقة التحضير والاستخدام:
تخلط جميع المكونات جيدًا في وعاء مناسب ما عدا عصير الليمون.
يترك الخليط يتخمر لمدة 4 ساعات.
يضاف عصير الليمون بعد التخمير ويفرد الخليط على الشعر.
يترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات للحصول على نتائج مضمونة.
يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي.
يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك
صبغ الشعر باللون الكستنائي
المكونات:
كوب صغير حناء
علبة زبادي
3 ملاعق كبيرة خل التفاح
ملعقة كبيرة عصير الليمون
مغلي البابونج للعجن
طريقة التحضير والاستخدام:
تخلط جميع المكونات جيدًا في وعاء مناسب ما عدا عصير الليمون.
يترك الخليط يتخمر لمدة 4 ساعات.
يضاف عصير الليمون بعد التخمير ويفرد الخليط على الشعر.
يترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات للحصول على نتائج مضمونة.
يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي.
يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.
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