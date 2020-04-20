فساتين الورود الناعمة بأسلوب النجمات العربيات والعالميات

طبعات الورود كانت أحد أبرز صيحات الموضة في موسم ربيع وصيف 2020وقد شاهدناها على مختلف التصاميم الرسمية والكاجوال وبشكل خاص على الفساتين التي أوحت بالكثير من الأنوثة والنعومة في آن واحد، ولهذا فقد شاهدنا مؤخراً عدد كبير من النجمات العربيات والعالميات وقد تألقن في تصاميم فساتين الورود ونسقنها بأساليب لافتة وأنيقة.

وفي حال ررغبتي باعتماد موضة الفساتين المطبعة بالورود ننصح أن تستوحي من هؤلاء النجمات:

جيجي حديد Gigi Hadid في فستان ماكسي معرق بالورود:

شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid مؤخراً في اطلالة شبابية ناعمة في فستان ماكسي معرق بالورود نسقت معه صندل من دون كعب وحزام على الخصر، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد باللون الأزرق ونظارات شمسية بتصميم عصري.



نسرين طافش في فستان معرق بالورود:

تألقت نسرين طافش في فستان ماكسي معرق بالورود الربيعية البارزة اختارته من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana وقد نسقت معه صندل كعب عالي وحقيبة يد من “ديور” Dior.



بريانكا شوبرا في لوك لافت مطبع بالورود:

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بريانكا شوبرا Priyanka Chopra اختارت فستان ميدي مميز معرق بالورود باللونين الزهري والأصفر وقد نسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الفوشيا وصندل كعب عالي باللون الذهبي المعدني.



دانييلا رحمة في اطلالة لافتة في فستان معرق بالورود:

دانييلا رحمة اختارت فستان ميدي باللون الأبيض من “باسيل سودا” Basil Soda معرق بورود ملونة ذات أشكال مبتكرة، وقد نسقته مع حذاء كعب عالي باللون البيج.

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