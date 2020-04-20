طرق بسيطة تخلصك من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل واليدين والفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد الانتهاء من "أكلة الفسيخ" في شم النسيم، تبقى رائحته النفّاذة، سواء في المنزل أو على اليدين أو الفم، فكيف يمكن التخلص من هذه الرائحة؟

نستعرض لكم أبسط الطرق التي تخلصك من هذه الرائحة، وفق ما نقل مواقع "goodhousekeeping" و"considerable" و"newenglanddentalct".

- من الأفضل في البداية أثناء تنظيف الفسيخ قبل تناوله، وضع كيس بلاستيك في الحوض لتنظفي عليه القشور وإخراج الأحشاء ولا تنظفي على الحوض مباشرة، حتى لا يترك رائحة غير محببة في مطبخك.

- يجب تناول الفسيخ والرنجة في غرفة جيدة التهوية مع ضرورة فتح الشباك والمراوح للتقليل من الرائحة.

- إشعال أعواد البخور، حيث إن الدخان الصادر من البخور يساعد على امتصاص الروائح الكريهة للفسيخ.

- يمكن أيضا استخدام المعطرات من خلال رشها في أرجاء المنزل، وإضافة الزيوت العطرية إلى الماء المستخدم في المسح.

-استخدمي الخل الأبيض من خلال وضع نصف كوب من الخل الأبيض في إناء على النار، واتركيه حتى يغلي، سينتشر الدخان الصاعد من هذا الخليط في أرجاء المنزل ويساعد على امتصاص كل الروائح غير المرغوب فيها.

- وضع باقات الريحان والنعناع الطازج، في أرجاء غرف المنزل يساعد على إضفاء رائحة جيدة ومنعشة.

- يمكن استخدام ماء الورد في مسح أرضيات المطبخ والمنزل، سيساعد ذلك على تعطير المنزل والقضاء على روائح الأسماك المملحة.

- القهوة لها تأثير فعال في إزالة الروائح الكريهة من المنزل، من خلال القليل منها ثم وضعها في المكان الموجود به الرائحة الكريهة للتخلص منها.

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- يمكنك استخدام البيكنج بودرة فوق الأسطح التي تنبعث منها رائحة أو وضعها في الغرفة، وأيضا مسح طاولة الطعام به، واتركيها لمدة حوالي ساعة، ثم قومي بتنظيف المكان بماء الورد.

- يعتبر قشر الليمون أو البرتقال من الطرق الجيدة في التخلص من روائح الفسيخ والرنجة، من خلال تجفيفه في الفرن، ثم وضعه في أرجاء المنزل.

وهناك طرق للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة من اليدين:

- بعد غسل اليدين بالماء والصابون، قومي بفركهما بالقليل من القهوة لمدة دقيقة ثم اغسليها بالماء.

- يمكن أيضا فرك اليدين بقشر الليمون مع الحرص على تنظيف الأظافر جيدا، سيساعد ذلك أيضا في التقليل من رائحة الفسيخ في اليدين.

ولتنظيف الفم من رائحة الأسماك المملحة من خلال:

- مضمضة الفم باستخدام الشاي الأخضر أو بيكربونات الصوديوم.

- وضع القليل من صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم على فرشاة الأسنان ثم فرك الأسنان ثم غسلها بالماء، مما يؤدي إلى التخلص من هذه الرائحة.

- تناول كوب من مشروب الشاي الأخضر الساخن، ما يساعد على القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

- مضغ القليل من أوراق البقدونس، التي تحتوي على مادة الكلوروفيل، الذي يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.