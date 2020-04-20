ليلى علوي بلوك شبابي ساحر احتفالا بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - تألقت ليلى علوي بلوك ناعم وحيوي، إذ ارتدت فستاناً طويلاً، باللون الأبيض، بقصة off shoulder، من خامة الدانتيل الشفاف، مزيناً بالكامل بنقوش هندسية.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون، وأحمر الشفاه الهادئ.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من عقد متدلي، مع أقراط بتصميم كبير الحجم، واعتمدت حذاء مفتوح مزيناً برباط الكاحل