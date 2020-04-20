9 علامات للإصابة بالتسمم بعد "أكلة الفسيخ".. وإليك الإسعافات الأولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

رغم أن وزارة الصحة حذّرت من تناول "سمك الفسيخ" لما يمثله من خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا ويفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن العادة المصرية تغلب المحظورات، وتواظب على الأكلة السنوية للفسيخ والرنجة في شم النسيم.

تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يصيب بالتسمم، وهو ما كان يسود المشهد السنوات الماضية خلال الاحتفال بشم النسيم، فكيف نعرف أعراض التسمم والإسعافات الأولية لها؟

يوضح الدكتور حازم المصري اختصاصي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، لـ"الخليج 365"، أن الفسيخ والرنجة الفاسدة يتسببان في الإصابة بالتسمم في بعض الحالات نتيجة سوء عملية التخزين؛ لأن الأسماك عندما تترك لفترة طويلة قد تتلوث بالبكتيريا الضارة أو الطفيليات التي قد تتسرب إلى داخل الجسم.

اقرأ أيضا:منها "الأكل العاطفي".. 8 عادات غذائية خاطئة نمارسها أثناء الحجر المنزلي

وأضاف أن بعض التجار يقومون بالتمويه على فساد الفسيخ والرنجة بتركه منقوعاً بكمية كبيرة من الملح لفترة طويلة، ويسبب ذلك في الإصابة بالتسمم الغذائي.

وأوضح أن أعراض التسمم الذي ينتج من الفسيخ الفاسد والرنجة هي:

- زغللة في العين.

- جفاف في الحلق.

- الشعور بصعوبة في البلع والكلام.

- الإصابة بضعف في جميع عضلات وأجزاء الجسم.

- الإصابة بضيق في التنفس، بالإضافة إلى فشل في وظائف التنفس والضيق الشديد، وذلك لأنه يصيب الجهاز التنفسي بالشلل.

Advertisements

- ارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة.

- القيء والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن.

- التأثير على الجهاز العصبي.

- قد تصل عند البعض للوفاة.

ما الإسعافات الأولية عند التسمم؟

قال "المصري" إن الإسعافات الأولية عند التسمم بالفسيخ تبدأ بتناول المصاب إذا ما زال على وعي، كوبا من الحليب المثلج أو الـ"الساقع".

وكشف موقع " Healthline" الطبي خطوات أخرى يمكن اتباعها حال وجود اشتباه أحد الأشخاص بالتسمم:

1- احرص على بقاء جسم المصاب رطبا، حيث إن المشروبات مثل عصير الفاكهة ومياه جوز الهند يمكنها استعادة الكربوهيدرات والمساعدة في مواجهة أعراض التسمم.

2- بعد تناول العصير، أن تتجنب تماما الكافيين، والذي قد يهيج الجهاز الهضمي، أما تهدئته فتكون من خلال مشروبات الأعشاب المهدئة مثل البابونج، النعناع.

في حالة عدم تحسن المُصاب، يجب استدعاء الإسعاف ونقل المريض إلى المستشفى على الفور.

اقرأ أيضا: احنا أقوى من كورونا