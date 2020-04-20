مشروبات ينصح بتناولها بعد "أكلة الفسيخ والرنجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

جرت العادة في شم النسيم أن يكون الفسيخ والرنجة وجبة أساسية على مائدة الأسرة المصرية في هذا اليوم، ولأن تلك الأكلة قد تكون غير صحية بالدرجة الكافية، ينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة مع أو بعد هذه الأكلة لتخفيف حدة أضرارها، وإليك أهم تلك الأطعمة والمشروبات، وفقًا لما ذكرته الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365".

- شرب كمية كافية من الماء.

- الكركديه.

- النعناع.

- الشاي الأخضر مع إضافة النعناع أو الزعتر أو القرفة إليه.

هذه المشروبات تساعد على تطهير المعدة من الميكروبات والجراثيم، وتساعد على عملية الهضم أيضا خاصة بعد تناول الفسيخ والرنجة.

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- عصير البرتقال.

-عصير الكنتالوب.

-عصير الموز.

وهذه المشروبات غنية بعنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج وطرد الأملاح من جسم الإنسان بعد تناول الفسيخ والرنجة، كما أن فيتامين "سي" الموجود في عصير البرتقال يساعد على تقوية المناعة ويعتبر مضاد للأكسدة أيضا.

- الخضروات

(البصل والجرجير) ينصح دائمًا الأطباء بتناول البصل بكثرة مع الفسيخ والرنجة، كونه يحتوي على مضادات حيوية عالية، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة بالخضرة، التي تحميك من أي أمراض قد تصيبك بسبب الأملاح العالية الموجودة بالفسيخ والرنجة.