منها الشاي.. 7 مأكولات ومشروبات احذر تناولها بعد "أكلة الفسيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تزيد من التهاب المعدة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لذلك يجب الابتعاد عن تناولها.

وتقدم الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365"، الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها بعد تناول الفسيخ والرنجة:

- الوجبات الدسمة، نظرا لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- الوجبات المقلية، حيث إنها تسبب ارتباك للجهاز الهضمي.

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- عدم تناول المخللات والشيبسي بعد تناول الفسيخ أو الرنجة، إذ إنها تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

- الكشري، من العادات السلبية لبعض الأسر في شم النسيم، إذ يتسبب في حدوث مشاكل في الهضم وتلبك معوي.

- شرب المياه الغازية لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم، لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.

- الزنجبيل لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- القهوة والشاي من الأمور التي يجب الابتعاد عنها أيضا، لأنها ترفع ضغط الدم.