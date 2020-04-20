"بلاش أكل من بره".. طريقة تحضير مكرونة السي فود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم وصفة مكرونة السي فود، على طريقة موقع "كوكباد" المختص بوصفات الطعام.

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المكونات:

كوب ونصف جمبرى متوسط الحجم

كوب ونصف شرائح سبيط صغير الحجم

كوب ونصف حبات جندوفلى

بصلة كبيرة الحجم مفرومة

ربع كوب أوراق بقدونس مفروم

كوب مكعبات طماطم مجففة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة ملح

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ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ريحان جاف

طريقة التحضير:

1- تُسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.

2- يُغسل الجمبرى، وشرائح السبيط، والجندوفلى جيدًا بالماء، ثم تُجفف بورق المطبخ.

3- يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على نار أعلى من المتوسط، ويضاف إليه البصل، ويقلب به لمدة دقيقتين.

4- يضاف الجمبرى إلى البصل، ويُقلب لمدة دقيقة.

5- تضاف شرائح السبيط إلى خليط الجمبرى، ويقلبان معًا على النار لمدة دقيقتين.

6- يُضاف الجندوفلى والكمون والملح والفلفل الأسود والشطة والريحان إلى الخليط، وتقلب المكونات جيدًا لمدة دقيقة.

7- تضاف مكعبات الطماطم الجافة وثلا ث أرباع كمية البقدونس المفروم، وعصير الليمون إلى الخليط، وتقلب المكونات لمدة 3 دقائق أو حتى تنضج جيدًا.

8- تُصفى المكرونة من ماء السلق، وتضاف إلى خليط البحريات وتقلب به لمدة دقيقتين.

9- يُرفع خليط المكرونة بالسى فود من على النار، ويقدم ساخنًا، بعد رش قليل من البقدونس على السطح.

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