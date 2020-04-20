لتجنب خطر الألوان الصناعية.. طرق تلوين البيض في شم النسيم بمواد طبيعية

تلوين البيض من الطقوس التي اعتاد عليها المصريين، في احتفالهم بعيد الربيع "شم النسيم"، الذي يوافق اليوم، ولكن الألوان الصناعية التي تحتوي على مواد حافظة قد تضر بصحة الطفل، لذلك نقدم لكم طريقة تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية. اللون البني من الشاى المغلي. اللون الأحمر من قشر الرمان المغلي أو البنجر. اللون الأصفر أو البرتقالي تستخدم أوراق الكركم أو بودرة الكركم. اللون الوردي يستخدم ماء غلي أوراق الكركديه، أو قشر التفاح الأحمر، أو عصير التوت، أو عصير العنب الأحمر. اللون البرتقالي الفاتح من الجزر. اللون الأخضر من البقدونس المغلي. Advertisements اللون الموف بالكركديه المغلي. اللون البصلى بقشر البصل المغلي. اللون البنفسجي يستخدم قشر الباذنجان المجفف أو الأخضر أو مركز عصير العنب الأحمر. اللون الأخضر تستخدم أوراق النعناع، أو البقدونس أو أوراق السبانخ. اللون البرونزي تستخدم قشور المكسرات. الطريقة الصحيحة لتلوين البيض بالمواد الطبيعية يملأ قدر صغير بكوبين من الماء وتوضع المادة المراد استخلاص اللون منها، وتترك حتى الغليان.

تضاف ملعقتان طعام من الخل لتثبيت اللون لمدة أطول.

يضاف البيض ويترك ربع ساعة لاكتساب اللون وتزداد المدة إذا أردنا لوناً أغمق.

يمكن خلط نوعين من المواد الطبيعية المستخدمة في التلوين لابتكار ألوانٍ جديدة.

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