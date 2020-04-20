فيديو.. مدير أعمال نانسي عجرم ينفي حملها للمرة الرابعة

تصدر خبر حمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للمرة الرابعة، عناوين الصحف اللبنانية والعربية، وذلك عقب إشارة المنتج اللبناني صادق الصباح إلى حملها خلال لقائه منذ أيام مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر.

وعقب التلميحات والشائعات الكثيرة المتداولة عن الأمر، نفي جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي نبأ حملها تمامًا، في تصريحات لبرنامج mbc Trending.

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يشار إلى أن المنتج اللبناني تحدث عن حمل الفنانة اللبنانية وسط حديثه عن تفاصيل مسلسل "سكر زيادة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، معتقدا أنها لم تشارك كضيفة شرف مثلما اتفقت معه بسبب حملها، متابعا: "أتمنى تقوم بالسلامة".

المنتج اللبناني استكمل حديثه قائلا: "نانسي عجرم مشاركة بصوتها الرائع في التتر، لكننا عاملين مفاجأة صغيرة يوم الأحد أو الاثنين.. وهي غنت بكل حب"، مضيفا: "كان نفسها جدًا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد إنها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط".