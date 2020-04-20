فساتين سهرة ناعمة استوحيها من النجمة السعودية وعد

منذ أن دخلت النجمة السعودية وعد إلى عالم الشهرة والأضواء لفتت جميع الأنظار اليها بسبب ملامحها السمراء الجذابة وعيونها الخضراء اللامعة، وطبعاً أغنياتها التي يعشقها جمهور عربي كبير. كما أنها قد تميزت بأسلوب ناعم في الموضة ولاسيما في فساتين السهرة التي تتألق بها في حفلاتها وتختار منها التصاميم الراقية وغير المتكلفة.

ولكل سيدة تبحث عن فساتين ناعمة للسهرات هذا الصيف بإمكانها أن تستوحي من وعد أجمل التصاميم، وخاصة أنها عادت للساحة الفنية بقوة، كما عادت لنشر صورها بهذه الفساتين على صفحتها الشخصية على انستقرام.

فمثلاً رأيناها تتألق بفستان باللون الأخضر الغني الذي يناسب السمراوات كثيراً وبقصة الكتف الواحد. كما اختارت لاحدى المناسبات أيضاً فستاناً أسوداً منسدلاً من قماش الجيرسيه بأكمام طويلة وقد زيّنته بعقد ماسي كبير التف حول الرقبة. وفي حفل آخر تألقت وعد في فستان باللون الأزرق الداكن وقد دخله قماش الدانتيل الأسود بطريقة ناعمة وأنيقة. وغيرها من الفساتين الناعمة التي تنوعت بألوانها وبقصاتها كما بأقمشتها الفاخرة.

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