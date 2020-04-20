فساتين تول اختارتها النجمات العربيات

قماش التول هو من أجمل الأقمشة ومن أكثرها أنوثة، ومنه كانت تُصنع فساتين الأميرات وفساتين راقصات الباليه، وبقي مع الزمن من بين الأقمشة المفضلة لدى مصممي الأزياء العالميين والمحليين، ولاحظنا في الفترة الأخيرة أنّ النجمات العربيات اخترنَ في مختلف المناسبات وبخاصة على السجادة الحمراء فساتين تول مفعمة بالأنوثة.

نجمات عربيات في فساتين تول بألوان هادئة:

شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اخترنَ فساتين تول بدرجات لونية زاهية وهادئة، وقد بدونَ فيها غاية في الأنوثة، ونذكر منهنّ شيرين التي تألقت في فستان تول باللون البيج، وميريام فارس التي اختارت فستان تول باللون الأزرق الفاتح. ونسرين طافش التي اختارته باللون الزهري.



نجمات عربيات في فساتين تول بألوان غنية:

وبالمقابل كان هنالك عدد من النجمات العربيات اللواتي تألقن في موديلات فساتين تول بألوان غنية وحيوية، مثل نجوى كرم التي اختارت الأحمر، ومنى ذكي التي اختارت اللون العنابي، وبلقيس فتحي التي فضلت الأسود.

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من برأيكِ النجمة التي بدت الأجمل في فساتين التول، شاهدي الصور واختاري بنفسك.

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