فساتين النجمات العربيات من وحي الأميرات

تسعى النجمات العربيات لاختيار أجمل موديلات الفساتين وأكثرها فخامة، لمختلف مناسباتهنّ الرسمية واطلالاتهنّ على المسرح وعلى السجادة الحمراء، ولهذا فهنّ يبحثنَ باستمرار عن التصاميم اللافتة والمبتكرة، والتي من الممكن أن تشكل عنصر إبهار بالنسبة لجماهيرهنّ، وهذا ما يدفعهنّ في الكثير من الأحيان لاختيار فساتين من وحي الأميرات والملكات.

وقد شاهدنا مؤخرًا عددًا كبيرًا من فساتين النجمات العربيات، التي بدت إلى حد بعيد وكأنها مستوحاة من فساتين الأميرات في حكايات الطفولة، مثل اطلالة نجوى كرم مؤخرًا في فستان باللونين الأزرق والأسود من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran.

نجوى كرم

واطلالة ميريام فارس اللافتة في فستان سهرة باللون الزهري، مزيّن بالريش وبحبات الكريستال الناعمة، وقد اختارته من مجموعة “رامي قاضي” Rami kadi للهوت كوتور.



واطلالة نادين نجيم على السجادة الحمراء في مهرجان دبي السينمائي في فستان مبهر باللون الذهبي البراق، اختارته من مجموعة “زهير مراد” Zuahir Murad.

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وغيرهنّ من النجمات العربيات اللواتي تألقنَ في موديلات فساتين سهرة مميزة مستوحاة من الأميرات، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لك.

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