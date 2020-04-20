إطلالات بثينة الرئيسي بين التنوع والتجدد

أثبتت بثينة الرئيسي - عبر السنوات-حضورها في عالم الأناقة الموضة. والفضل لا يعود فقط إلى اهتمام مصممي الأزياء وخبراء التجميل باللوك الذي تستحقه نجومية بثينة الرئيسي، وإنما بعشقها للموضة وتياراتها التي اتّبعتها بحكمة واختارت منها فقط ما يناسب شكلها وشخصيتها. كما وصلت بثينة الرئيسي إلى الوزن المثالي التي تتمناه، ما فتح أمامها مجالاً أكبر لتتألق بقصّات تحاكي رشاقة قوامها وتبرزه.

أما ذكاء بثينة الرئيسي فيتجلّى في مراعاة التنوّع في إطلالاتها، لناحية النقشات والألوان والستايلات التي تتراوح بين ملابس المساء الأنيقة، فساتين السهرة الراقية، والإطلالات الرياضية والعمليّة. وهي تعرف تماماً كيف تنسّقها مع أكسسوارات من ماركات عريقة مثل شانيل (المفضّلة لديها)، ديور، كريستيان لوبوتان، سان لوران وغيرها. كما تحافظ بثينة على حشمتها باختيار تصاميم عالمية بتنفيذ خليجي.

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