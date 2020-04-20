الأسود يفرض فخامته على إطلالات النجمات العربيات

مهما تنوعت الموضة ومهما اختلفت الألوان الرائجة يبقى الأسود من أبرز الصيحات ومن أكثر الألوان فخامة، ولامجال للخطأ عند اختياره على مختلف الاطلالات وخاصة الرسمية منها، ولهذا نشاهد النساء بشكل عام والنجمات بشكل خاص يفضلن ارتداء الأسود في مختلف المناسبات، حيث به يضمن أناقة لافتة وقوام متناسق وأكثر نحافة.

ومؤخراً شاهدنا عدد من النجمات العربيات وقد تألقت بإطلالات لافتة باللون الأسود، اخترنا أجملها لتشاهد كيف فرض هذا اللون فخامته على النجمات.

والملفت للنظر أن كل نجمة اختارت الأسود ونسقته بطريقة مختلفة عن الأُخرى واليك بعض الأمثلة:

دانييلا رحمة نسقت لوك عصري باللون الأسود اختارته من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran عبارة عن توب بقصة الكم الواحد، وبنطال خصر عالي بأرجل منسدلة، وقد بدت غاية في الأناقة.



درة زروق اختارت الأسود على فستان سهرة ذو تصميم فاخر حمل توقيع “طوني ورد” Tony Ward وقد زُيّن قماش الفستان بحبات الكريستال البراقة مما أضاف له لمسات من الفخامة.



نادين نجيم اختارت الأسود على اطلالة مميزة في الجمبسوت جمعت فيها بين الأسلوب الشبابي العصري مع لمسات من الأنوثة الراقة.



أما علا الفارس فقد اختارت الأسود على فستان ميدي من الدانتيل من “زهير مراد” Zuhair Murad نسقته مع حذاء كعب عالي من “توم فورد” Tom Ford.

Advertisements



مهيرة عيد العزيز اختارت الأسود على اطلالة شرقية في جلابية ذات تصميم فاخر، وبدت غاية في الأناقة والنعومة.

مهيرة عبد العزيز في لوك شرقي بالأسود



بينما ريم سعيدي فقد فضلت أن تختار الأسود على فستان سهرة ذو تصميم ناعم وبسيط أظهرت من خلاله قوامها المتناسق.

قد يهمك أيضا:

صيحات الموضة الجريئة على طريقة دانييلا رحمة

أجمل فساتين كيت ميدلتون في عيد ميلادها الـ 37