انجيلينا جولي في عيدها الـ 43 تحتفل باللون الأسود

انجلينا جولي Angelina Jolie اسم غني عن التعريف في العديد من المجالات، حيث أنها تعتبر اليوم واحدة من أشهر الممثلات في هوليوود، كما من أشهر النساء الناشطات في الأعمال الخيرية، وطبعاً هي أيضاً واحدة من أشهر أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وعلى مر السنوات شاهدناها في عدد من الاطلالات الرائعة في مختلف المناسبات والتي اختارت أغلبها بالأسود حتى أصبح هذا اللون جزء من هويتها الخاصة، واليوم وفي عيدها الـ 43 سنسلط الضوء على أبرز اطلالاتها الأيقونية بالأسود.

اللون الأسود وأنجلينا جولي:

من يتابع اطلالات أنجلينا جولي على مر السنوات ان كان في التنسيقات الكاجوال أو الرسمية يكتشف على الفور أنها من عشاق اللون الأسود، وبالرغم من قوامها النحيف الذي لا يحتاج أي تعديلات عن طريق الملابس فهي بقيت مصرة على اعتماد هذا اللون الذي أصبح يشكل جزءاً من هويتها الشخصية الخاصة بالموضة.

أبرز اطلالات أنجلينا جولي الأيقونية باللون الأسود:

اطلالة مميزة اختارتها أنجلينا جولي في فستان من الجلد باللون الأسود عام 2005 للترويج لفيلم “مستر أن ميسز سميث” الذي تشاركت بطولته مع “براد بيت” Brad Pitt.

أنجلينا جولي في فستان من قماش الشيفون الناعم باللون الأسود اختارته من “ايلي صعب” Elie Saab لحضور حفل الأوسكار عام 2009 وقد زينت اللوك بأقراط باللون الأخضر.

انجيلينا جولي في فستان أسود من ايلي صعب

فستان أنجلينا جولي الأكثر شهرة من “فيرساتشي” Versace والتي قامت الدار بتصميمه خصيصاً لها عام 2012 مع شق طويل على الساق لحضور حفل الأوسكار.



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فستان دراماتيكي من الجلد باللون الأسود اختارته أنجيلينا جولي من دار فيرساتشي للترويج لفيلم “ماليفيسانت” عام 2014.

انجيلينا جولي في فستان أسود من الجلد

اطلالة رائعة لـ أنجلينا في فستان مكشوف الأكتاف باللون الأسود اختارته من دار “رالف أند روسو” Ralph&Russo



في عيد ميلاد أنجلينا جولي Angelina Jolie الـ 43 شاهدي أجمل اطلالاتها الأيقونية باللون الأسود.

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