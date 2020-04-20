فساتين سهرة باللون الأسود من وحي النجمات العربيات

من المعروف أنّ اللون الأسود سيّد الألوان الخاصة باطلالات النجمات في حفلاتهن، علمًا أنه اللون الأساسي في خزانة ملابس أيّ فتاة، لأنه يتصدر قائمة الألوان الأنيقة.

ومن الملاحظ أنّ العديد من نجمات العرب تخترنَ اللون الأسود في فساتين سهراتهنّ التي تتّسم بالأناقة العالية

مايا دياب

النجمة مايا دياب ظهرت بفستان أسود غريب التصميم، من توقيع نيكولا جبران، أثناء إحيائها حفلة غنائية في مصر، فبدت بأناقتها المعتادة، حيث تميز فستانها بقماش المخمل والشفاف.

ميريام فارس

النجمة ميريام فارس ظهرت بفستان جريء التصميم باللون الأسود، من توقيع دار فندي Fendi العالمي، وذلك في جلسة تصوير لها، حيث تميّز بالفتحة عند أعلى الفخذ.



شيرين عبد الوهاب

النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، اختارت فستان سهرة باللون الأسود في حفل استقبال العالم الجديد، وتميز فستانها بقصته الضيّقة الطويلة، وذيله، إلى جانب التطريزات التي ملأته.

سيرين عبد النور

النجمة سيرين عبد النور ظهرت في إحدى حفلات الأوسكار في لبنان، بفستان أسود طويل ناعم التصميم، لكنه جريء بسبب صدره المكشوف والفتحة عند الفخد.

نوال الزغبي

النجمة الذهبية نوال الزغبي غالبًا ما تختار فساتينها من تصميم زهير مراد Zuhair Murad، وظهرت في إحدى حلقات برنامج ديو المشاهير، بفستان أسود طويل بدت فيه كالأميرات من توقيع مراد.

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هيفاء وهبي

النجمة هيفاء وهبي كانت الاكثر جرأة بفستانها الأسود القصير، من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab، حيث ظهرت فيه أثناء وجودها في لندن لافتتاح أحد المحال التابعة لصعب.

اليسا

النجمة إليسا اختارت اطلالة مخملية باللون الأسود من توقيع إيلي صعب، وذلك في نهائي برنامج Project Runway بموسمه الثاني.

يارا

النجمة يارا اختارت فستان سهرة باللون الأسود، مميز التصميم، من توقيع علي يونس، خلال حضورها حفل زفاف أحد أقربائها.

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