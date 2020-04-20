فساتين سهرة طويلة استوحيها من أشهر النجمات العربيات

كثيرات هنّ النجمات العربيات اللواتي يتمتّعنَ بأناقة لافتة واطلالات ساحرة ولاسيّما في فساتين السهرة، وفي الكثير من الأحيان نشعر أنهنّ في منافسة لنيل لقب الأكثر أناقة، وهذا ما رفع مستوى الاطلالات المميزة في العالم العربي، ومؤخرًا شاهدنا عددًا كبيرًا من موديلات فساتين سهرة طويلة اختارتها النجمات في مختلف المناسبات الرسمية، ومنها تستطيعين أن تستوحي "لوك" مميّزًا لكِ أيضًا في مناسباتك المقبلة.

فساتين سهرة طويلة بألوان حيوية:

تنوعت موديلات فساتين السهرة الطويلة التي اختارتها النجمات العربيات، غير أنّ الألوان الحيوية منها، هي ما لفتت نظرنا ومنها:

فستان ميريم فارس الأحمر الطويل ذو القصة الناعمة، الذي تألقت به على المسرح.

فستان نادين نجيم الأخضر البراق الذي اختارته من “زهير مراد” Zuhair Murad، والذي هو أحد أجمل اطلالاتها.

فستان إليسا باللون البنفسجي، والذي بدا عليها غاية في النعومة والأنوثة، كما ناسب لون بشرتها وشعرها.





فساتين سهرة طويلة بألوان حيادية:

وبالمقابل كان هناك خيارات ناعمة من فساتين السهرة الطويلة، التي اعتمدتها النجمات بدرجات حيادية، مثل الأسود والأبيض نذكر منها:

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اطلالة نجوى كرم في فستان أسود من قماش التول المشكوك بالخرز البراق.



اطلالة وفاء الكيلاني في فستان سهرة طويل باللون الأبيض ذي قصة ناعمة ومنسدلة.



وفستان بلقيس فتحي باللون الأبيض السكري، ذو التصميم الفاخر الذي اختارته في بداية حملها.

شاهدي موديلات فساتين سهرة طويلة اختارتها النجمات العربيات، واستوحي منها اطلالة لافتة لمناسباتكِ المقبلة.

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