فساتين باللون الذهبي نسّقيها على طريقة النجمات

ال فساتين باللون الذهبي موجودة في الموضة منذ فترة طويلة جدًّا، ربما تعود إلى عصور الملكات والأميرات منذ مئات السنين، وبالرغم من كل ذلك فهي مازالت حتى اليوم، تُعتبر من أكثر الفساتين رواجًا وتفضيلًا بين صفوف النساء بمن فيهنّ النجمات، حيث إنّ اللون الذهبي إلى جانب فخامته، فهو يوحي بالكثير من الجاذبية والأنوثة.

وفي الفترة الماضية شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اخترنَ موديلات فساتين ذهبية في مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء، وقد نسقت كل منهنّ الفساتين على طريقتها الخاصة، فمنهنّ من اخترنَ موديلات فساتين ذهبية قصيرة، ومنهنّ من تألقنَ في موديلات فساتين ذهبية ماكسي.

نجمات اخترن موديلات فساتين باللون الذهبي قصيرة لاطلالات لافتة:

هنالك بعض النجمات العربيات اللواتي اخترنَ موديلات فساتين ذهبية قصيرة لاطلالات جاذبة وشبابية، ومنهنّ "هيفاء وهبي" التي تألقت في فستان براق وبقصة الكتف الواحد، و"كارلا حداد" التي اختارت فستانًا قصيرًا من الترتر، و"سيرين عبد النور" التي اختارت فستانًا ذهبيًّا ناعمًا خلال فترة الحمل.



نجمات تألّقن في فساتين ماكسي فاخرة باللون الذهبي :

بعض النجمات اخترنَ فساتين ذهبية ماكسي فاخرة للسهرات، مثل "ياسمين صبري"، التي تألقت على السجادة الحمراء في فستان ذهبي من يوسف الجسمي، و"نادين نجيم"، التي اختارت فستانًا ذا تصميم عصري، مزيّنًا بالشراريب من "زهير مراد" Zuhair Murad، و"نجوى كرم" التي اختارت فستانًا ذهبيًّا من "نيكولا جبران" Nicolas Jebran بقصة ذيل السمكة.

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شاهدي صور أجمل اطلالات النجمات العربيات في فساتين باللون الذهبي، واستوحي منها لمناسباتك المقبلة.

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