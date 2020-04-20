فيديو.. دانا حمدان تتقمص شخصية سعاد حسني في شم النسيم: الدنيا ربيع

احترفت الفنانة دانا حمدان تقمص شخصيات الفنانات، عبر تطبيق "تيك توك"، وتنشر لها دوما فيديوهات قصيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وبمناسبة أعياد الربيع والاحتفال اليوم بشم النسيم تقمصت دانا حمدان شخصية الفنانة سعاد حسني في فيلم "أميرة حبي أنا"، وغنت أغنيتها الشهيرة "الدنيا ربيع".
وظهرت دانا حمدان مرتدية فستانا من اللون الأحمر قصير منقطت، وشعر قصير، وظهرت في الشمس بجانب الورود، وهو نفس اللوك الذي ظهرت به سعاد حسني في الفيلم.
@danahamdan7
##الدنيا_ ربيع ##سعاد_حسني ##دانا_حمدانالصوت الأصلي - reemleb
وغنت دانا حمدان في الفيديو: "الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع قفل قفل".
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