الامارات | بالفيديو.. طفل معلّق بكبل كهربائي على إرتفاع 15 مترا!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طفل معلّق بكبل كهربائي على إرتفاع 15 مترا! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت السلطات المحلية في إندونيسيا حقيقة مقطع الفيديو الصادم الذي انتشر عالميا لطفل معلق بسلك كهرباء على علو 15 مترا في الهواء، وهو يصرخ: "من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد أن أنزل".

واكدت السطات أن الفيديو حقيقي وليس فيه اي تلاعب، مشيرة أن الطفل ويدعى نادين، كان يلعب مع أصدقائه بجانب كبلات الجهد العالي، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، ولم يدرك أن الكبلات بصدد التثبيت، فأمسك بأحدها وهو ما زال على ارتفاع منخفض، ثم تم رفعه في الهواء وارتفع معه الصبي، 15 مترا فوق سطح الأرض.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يصرخ: "من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد أن أنزل".

وسارع السكان للعثور على أشياء لينة ليهبط عليها مثل المراتب. وسقط في النهاية ثم نقل إلى المستشفى حيث أصيب بجروح طفيفة فقط. واعتذر متحدث باسم فرع شركة الكهرباء المملوكة للدولة عن الحادث، ووعد بسياسات إشراف أكثر صرامة عندما يتم تركيب الأسلاك في المستقبل.