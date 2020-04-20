موديلات إكسسوارات شعر تغني إطلالاتك في السهرات

القاهرة - لايف ستايل
لم تعد الإكسسوارات عناصر كمالية لأناقة إطلالاتنا بل أصبحة عنصراً أساسياً لا يمكننا الإستغناء عنه. ولسهرات العام الجديد وحفلات رأس السنة المقبلة، اخترنا لك بعض القطع التي ستزيّن بفخامتها تسريحة شعرك، موديلات إكسسوارات شعر تليق بأهم المناسبات وتزيد من إشراقة إطلالتك.
إذا كان شعرك طويلاً أو قصيراً، لا يهم.. فبإمكانك أن تختاري من مجموعات إكسسوارات الشعر التي قدّمتها أهم العلامات التجارية، تصميماً يليق بطول شعرك وتسريحتك.
بإمكانك أن تختاري دبوساً مرصّعاً بالستراس أو اللؤلؤ ليضفي لمسة أنوثة راقية على طلّتك. زيّني به شعرك عن الجانبي أو ضعيه على عقدة الشعر كلمسة استثنائية لافتة.
أو بإمكانك أن تختاري ربطة شعر مزيّنة بالستراس أو الورود، تتدلى من شعرك بأسلوب ساحر، وتمنح شعرك مزيداً من الطول. هذه القطعة لا ننصحك باختيارها إذا كان شعرك قصيراً.
شاهدي موديلات إكسسوارات الشعر التي اخترناها لك للسهرات المقبلة.
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