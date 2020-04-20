شم النسيم في زمن كورونا.. إليك مجموعة من الأفكار للاحتفال داخل المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

جرت العادة أن يحتفل المصريون بشم النسيم بالتنزه في الحدائق العاملة والشواطئ والتجمع مع الأقارب والأصدقاء، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قرّرت الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية للحماية من الفيروس القاتل، وأولها إلغاء مظاهر الاحتفال والتجمعات.

لذا نقدم لكم مجموعة من الأفكار لقضاء هذه المناسبة في المنزل، وفق ما ذكرت لنا الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري.

وتشير استشاري علم النفس إلى أنه لا بد من استغلال شم النسيم في رفع الجهاز المناعي للإنسان، وذلك من خلال عدم التفكير السلبي وتقبل فكرة البقاء في المنزل والتكيف مع ذلك، والاستعداد بالبهجة والسرور، لما يساعد على تقوية الجهاز المناعي وإفراز هرمون الأندروفين والأستروجين، ما يعطي الشعور بالبهجة.

- بالنسبة للأطفال الذي لم يتراوح عمرهم سنتين، يمكن شراء البيض البلاستيك الموجود بداخله شوكولاتة، أما بالنسبة للأطفال الأكبر يمكنهم تلوين البيض بالألوان الصحية.

- تغير ديكور المنزل للاحتفال، مثل تزيين البلكونة وتغيير غرفة الأطفال، للشعور بالتغيير وكسر الملل وتحسين الحالة النفسية.

- تبادل التهاني مع الأصدقاء والعائلة من خلال مكالمات الفيديو كول، تعويضا عن تجمع أفراد العائلة معا كما في السنوات الماضية.

-يمكن تغيير مود الأطفال بإعطائهم هدية على هيئة نقود.

- استغلال إجازة شم النسيم، في قراءة بعض الروايات والكتب المفضلة، والتي تساعد على الشعور بالسعادة خلال اليوم.

- مشاركة الآباء والأمهات الأبناء فرحتهم في الاحتفال بعيد الربيع، يساعد على تمكين العلاقات الأسرية.

- لا بد من كسر الروتين وتجديد الطاقة الإيجابية، كممارسة اليوجا والتأمل.

- مشاهدة الأفلام الكوميدية والابتعاد عن مشاهدة الأفلام الكئيبة والسلبية.

- سماع الأغاني والموسيقى المعبرة عن فرحة الاحتفال بعيد الربيع.

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- يمكن طهي الطعام المفضل للأسرة، وتجربة وصفة طعام جديدة.

- يمكن تناول الإفطار في البلكونة كنوع من أنواع التغيير وكسر الملل.

- تزيين أرجاء المنزل لإدخال البهجة والسرور على أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أيضا طرق الاحتفال بشم النسيم في المنزل:

- نبدأ نهار شم النسيم بـ"تلوين البيض" ويعتبر من طقوس وتقاليد الاحتفال بعيد الربيع أو شم النسيم، ويستمع الأطفال أيضا بهذه العادة، لكن تخشى معظم الأمهات على أبنائهن من استخدام الألوان الصناعية، لذلك نقدم لكم ثلاث طرق صحية لتلوين البيض.

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-ولظروف الاحتفال بشم النسيم خلال العزل المنزلي التي نمر بها في مصر، "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من الأفلام الرومانسية، التي يمكن مشاهدتها للاحتفال بعيد الربيع.

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- وللتسلية خلال الاحتفال بشم النسيم ولقضاء وقت لطيف ولكسر الملل والروتين خاصة في العزل المنزلي، نقدم لكم اليوم مجموعة من الألعاب التي يمكن أن تمارسها مع أفراد أسرتك خلال "قعدة البيت"، للاحتفال بعيد الربيع بعيدًا عن الإنترنت والهاتف المحمول.

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