فوائد مذهلة لـ"بطارخ الرنجة".. وطبيبة تقدم تحذرا مهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا تمر مناسبة شم النسيم على البعض من عشاق الفسيخ والرنجة، دون تناول "البطارخ" التي تمثل لهم عشقًا خاصًا، حتى وإن كنّا في زمن كورونا "كوفيد 19" والذي أجبرنا على المكوث في المنازل وعدم الاحتفال في الحدائق والمتنزهات والشواطئ كما جرت عادة المصريين.

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وبطارخ الرنجة من الأكلات شديدة الملوحة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية بشكل كبير، لكن هل سألت عن مدى فائدة "بطارخ الرنجة" الصحية؟

توضح الدكتورة مروة الحسيني أخصائية أمراض الباطنة لـ"الخليج 365"، أن البطارخ تحتوي على مجموعة من العناصر المهمة والمفيدة لجسم الإنسان، محذرة من عدم الإفراط من تناولها لأنها قد تساعد على رفع ضغط الدم.

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وأوضحت أخصائية أمراض الباطنة أن تناول "البطارخ" تعزز وظائف جهاز المناعة التي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة، وينشط الدورة الدموية ويحسن صحة العين ويزيد من إشراق البشرة ونعومتها، لاحتوائها على فيتاميني "أ" و "هـ"، وخصائص مضادة للأكسدة وبوتاسيوم.

وتحمي "البطارخ" من الإصابة بأمراض القلب المختلفة وتقلق من مستوى ضغط الدم، وتقي من ألزهايمر، بالإضافة إلى أنها تقوي العظام وتحميه من الأمراض وتساعد على النمو، لأنها تحتوي على أحماض الأوميجا 3 وفيتامين د، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين.

وتؤثر "البطارخ" إيجابيًا على الأشخاص الذين يُعانون من الاكتئاب، أو من مشاكل نفسية أخرى، وتحسن مزاجهم، ويجعلهم يشعرون بالرضا والسعادة.

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