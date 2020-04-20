بالشاي والبنجر.. طرق صحية لتلوين بيض شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من بين طقوس وتقاليد الاحتفال بعيد الربيع أو شم النسيم "تلوين البيض"، ويستمع الأطفال بهذه العادة، لكن تخشى معظم الأمهات على أبنائهن من استخدام الألوان الصناعية، لذلك يقدم "مصري" ثلاث طرق صحية لتلوين البيض، وفق ما قال الشيف الشربيني في تصريحه الخاص.

التلوين بالشاي "اللون الأحمر".

1-قومي بنقع الشاي قبل شم النسيم بيوم حتى تحصلي على مشروب داكن اللون.

2-جهزي البيض المسلوق وانقعيه في الشاي بين 3 إلى 4 ساعات حتى يصبح يتحول إلى اللون الأحمر.

3-أحضري إناءً جافًا وضعي البيضة به حتى تجف بين 25 لـ35 دقيقة.

التلوين بالكركم "اللون الأصفر":

1-اخلطي الكركم بالماء حتى الحصول على عجينة متجانسة.

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2-استخدمي إناءً لوضع البيض مع العجين.

3-أحضر قمع تزيين الحلوى الصغيرة وضع العجينة فيه، وقم بتزيين البيض بحسب رغبتك ورغبة أطفالك.

التلوين بالبنجر "اللون الوردي"

1-قطّعي ثمرة البنجر في وعاء ممتلئ بالمياه الساخنة حتى تغلي.

2-قومي بنقع البيض المسلوق فيه بين 60 لـ70 دقيقة.

3-يمكنك النقش عليه أيضًا باستخدام الفرشاة والألوان الآمنة للرسم على الوجوه والأكلات.