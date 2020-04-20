احذر.. لا تحتفظ بالمعلبات المفتوحة في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، من الاحتفاظ بالمعلبات المفتوحة في الثلاجة، وذلك لخطورتها على الصحة.

وعلّل المركز ذلك بأن الأوكسجين يتسرب إلى العبوة المفتوحة ويؤدي إلى انحلال القصدير من خامة العبوة واختلاطه بالطعام، ما يشكل خطرا على صحة الكلى.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي تفريغ بقية العبوة في وعاء قابل للغلق من الزجاج أو البلاستيك والاحتفاظ به في الثلاجة.

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