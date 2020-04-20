أفضل مقشر للشفاه في الحجر... حضريه على طريقة كيندال جينر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 01:44 مساءً - في زمن الكورونا، كشفت معظم النجمات عن أسرار الجمال الخاصة بهن، من ضمنها أسرار العناية بالشعر والبشرة والشفاه... فالحجر المنزلي أتاح لهن الفرصة لمشاركة متابعيهن كل ما يتعلق بروتين الجمال اليومي الذي يتبعنه. ومؤخراً، أفصحت النجمة كيندال جينر Kendall Jenner عن مقشر الشفاه الذي تستخدمه في الحجر، والذي تحضره من مكونات طبيعية موجودة في مطبخها، فتعرفي إليه ولا تترددي في تجربته.



أهمية مقشر الشفاه

النجمة كيندال جينر



يعمل مقشر الشفاه على إزالة خلايا الجيد الميت، ويجعل الشفاه بارزة وأكثر امتلاء، كما يعيد إليها لونها الطبيعي المتورد الجذاب، فتقشير الشفاه يعزز الدورة الدموية في الجلد ويزيد دوران الخلايا وإنتاج الكولاجين، مما يمنحك شفاهاً ناعمة ومرنة مباشرة بعد عملية التقشير. كما يجعل من أي أحمر شفاه رائعاً على شفتيك، بعيداً عن التقشر والتشققات.

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مقشر شفاه طبيعي من كيندال جينر

كيندال جينر



يحتوي مقشر الشفاه الذي تحضره النجمة كيندال جينر خلال الحجر، على قاعدة من الزيوت المغذية التي تعمل على ترطيب الشفاه المتشققة، إضافة الى العسل الذي يساعد في الحفاظ على الرطوبة داخل البشرة. أما مفتاح التقشير الفعلي في هذا المقشر فهو السكر، الذي يعد مقشراً طبيعيا رائعاً، فهو لطيف على البشرة ولا يسبب لها أي ضرر. ولتحضير مقشر الشفاه هذا، أنت بحاجة الى زيت جوز الهند العضوي والسكر والعسل الطبيعي وزيت الجوجوبا.



كيفية تحضيره

مقشر من كيندال جينر



في وعاء صغير، اخلطي كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا والعسل والسكر، بحيث تحصلين على خليط متجانس تستخدمينه مرة واحدة فقط. اخلطي المكونات الى أن تصبح متجانسة. ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة من الوقت، بعدها طبقيه على شفتيك مباشرةً باستخدام أطراف أصابعك، بحركات دائرية هادئة، لبضع دقائق، وذلك للتخلص من الخلايا الميتة وتجديد بشرة الشفتين وجعلها ذات ملمس حريري ناعم. احرصي على استخدام مقشر الشفاه هذا من النجمة كيندال جنير، ثلاث مرات في الأسبوع.

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